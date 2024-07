Fallece el actor Bob Newhart, el legendario doctor Protón en 'The Big Bang Theory'

Bob Newhart, humorista y comediante que marcó la televisión estadounidense en las décadas de 1960 y 1970 y recientemente encargó al profesor Proton en la serie "The Big Bang Theory", ha muerto a los 94 años, anunció este jueves su agente. Newhart falleció en su domicilio de Los Ángeles tras una serie de problemas de salud, informó su agente Jerry Digney, en un comunicado.

Te puede interesar: 🔗Migrante colombiano en Australia explica cómo gana 2 mil 700 dólares al mes doblando servilletas

Te puede interesar: 🔗El brutal cambio físico de un exjugador del Real Madrid: 'Si necesito un hot dog, me lo como'

Contable antes de convertirse en actor de comedia, en 1960 ganó dos premios Grammy al mejor álbum y mejor artista revelación por The Button-Down Mind of Bob Newhart (La abotonada mente de Bob Newhart),el primer álbum de comedia de la industria musical en alcanzar el primer puesto de las listas de ventas. La grabación forma parte del acerbo de la Biblioteca del Congreso.

Después lanzó su espectáculo "The Bob Newhart Show" en la cadena NBC, y una serie homónima en los 1970 en la que interpretó a un psicólogo de Chicago, que lo catapultó al olimpo de los iconos de la televisión estadounidense. En la estela del éxito televisivo, incursionó en el cine en películas como "In and Out" (1997) y "Elf" (2003).

En 2010, encarnó el papel de profesor Proton en la serie sobre física "Big Bang Theory" en la cadena CBS, una de las más vistas en todo el mundo. Su papel como el profesor Arthur Jeffries, le valió en 2013 un premio Emmy.

El actor y comediante fue incluido en el Salón de la Fama de la Televisión en 1993 y su material se agregó a la colección del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian. Ganó el Premio Mark Twain de Humor Americano del Centro Kennedy en 2002. Newhart nunca se retiró realmente y continuó haciendo apariciones televisivas en los últimos años en "Big Bang" y "Young Sheldon", junto con "Hot in Cleveland" y "The Librarians".

Aunque el actor fue nominado en tres ocasiones al Emmy por su serie "Newhart" en la categoría de actor principal destacado, no fue hasta el 2013 que logró el galardón en la categoría de actor invitado destacado por su interpretación del profesor Proton en "The Big Bang Theory". Fue nominado a un total de nueve premios Emmy a lo largo de su carrera.