Asesinan a Fede Dorcaz en México; el cantante y modelo estuvo en los Premios Juventud en Panamá

Recientemente, el artista estuvo de visita en ciudad de Panamá para participar en los Premios Juventud . En una entrevista en el evento, expresó su entusiasmo por el rumbo de su carrera, su deseo de conocer artistas y la meta de cantar en el futuro en ese importante show, un sueño que, lamentablemente, se vio truncado por la violencia.

El mundo del espectáculo latinoamericano se ha conmocionado tras confirmarse el asesinato del modelo, cantante y actor argentino Federico Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz. El joven de 29 años, en pleno ascenso en su carrera, fue atacado a tiros en la Ciudad de México la noche del jueves 9 de octubre, según reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El trágico suceso ocurrió mientras Dorcaz se desplazaba a bordo de su vehículo por las vías del Anillo Periférico, cerca de la calle Electrificación en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, al oeste de la capital. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México confirmó que la víctima recibió varios disparos por parte de dos hombres armados que viajaban en motocicletas, quienes lo interceptaron en el lugar.

Una promesa interrumpida en el escenario

La muerte de Fede Dorcaz se produjo apenas unas horas antes de su esperado debut en el reality show de baile Las Estrellas Bailan en Hoy, que se transmite en el programa matutino Hoy de la cadena Televisa. El artista iba a concursar como pareja de su novia en la vida real, la influencer y cantante venezolana Mariana Ávila, con quien celebraba alrededor de un año y medio de noviazgo.

El programa Hoy dedicó un emotivo segmento a recordar al cantante, con la conductora Andrea Legarreta revelando la noticia al borde del llanto. En su cuenta de Instagram, el show posteó un mensaje de despedida: “Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.

Mariana Ávila, su prometida y compañera en el reality, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales tras enterarse del suceso, que refleja la profunda pérdida: “No quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”, tuiteó.

La trayectoria de Fede Dorcaz: Del modelaje a la música

Nacido en enero de 1996 en Mar del Plata, Argentina, Fede Dorcaz tenía una carrera marcada por un espíritu viajero y la perseverancia. A los 13 años se mudó a Palma de Mallorca, España, junto a sus padres. Inicialmente, su carrera se desarrolló en el modelaje, llegando a trabajar para reconocidas marcas internacionales como Armani y Dolce & Gabbana. Este camino le enseñó "disciplina, presencia escénica y la importancia de conectar con el público", habilidades que, según él, fueron esenciales para su transición a la música.

Aunque en su adolescencia mostró un gran interés por el fútbol, su verdadera pasión lo llevó a la música. Comenzó a cantar en los camerinos de las pasarelas y fue en España donde se atrevió a subir a un escenario por primera vez. Más tarde, se trasladó a Los Ángeles para enfocarse en la producción de sus temas. En 2023 tomó la importante decisión de radicar en México, al considerar el mercado latinoamericano como la plataforma ideal para impulsar su carrera artística.

Bajo el apodo de "El Príncipe", Fede Dorcaz se destacó como cantante y compositor ítalo-argentino, componiendo gran parte de sus propias letras y melodías. En 2024, lanzó su álbum debut titulado Instinto, grabado en Los Ángeles, que incluye nueve temas y explora un amplio espectro de emociones. Canciones como “Cara bonita” (la cual alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube en tan solo cuatro semanas), “La decisión” y “Volver a empezar” lo posicionaron como una de las promesas de la nueva generación de la música pop latina.

La Fiscalía General de Justicia y otras autoridades continúan revisando cámaras de videovigilancia y recabando evidencia. La investigación se centra en el entorno cercano y profesional del modelo para esclarecer las causas del crimen. Este lamentable hecho se suma a una ola de violencia en el país que afectó a otros artistas, como la desaparición y homicidio, hace menos de un mes, de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) en el Estado de México.