Francia busca prohibir un concierto de Kanye West en junio por sus declaraciones antisemitas

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales tras hacer comentarios antisemitas y racistas.

París, Francia/Francia busca prohibir un concierto del rapero estadounidense Kanye West previsto en junio en Marsella por sus declaraciones antisemitas, indicó este martes el entorno del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Kanye West, también conocido como Ye, tiene prohibida la entrada en el Reino Unido para sus conciertos de julio, mientras que Países Bajos ha indicado que no prevé imponer ninguna prohibición para los programados a principios de junio.

Nuñez está "muy decidido" y estudia "todas las posibilidades" para prohibir el único concierto del rapero en Francia, el próximo 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, indicó a AFP su entorno, confirmando una información del diario Libération.

A inicios de marzo, el alcalde de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan, expresó su oposición a la actuación del rapero, ya que no quiere que Marsella "sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido".

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales tras hacer comentarios antisemitas y racistas.

El músico afirmó en 2023 que "adoraba a los nazis", puso a la venta en su página web una camiseta adornada con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 un tema titulado "Heil Hitler", prohibido por las principales plataformas de streaming.

Francia es el país con la comunidad judía más numerosa de Europa. Desde el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, las autoridades francesas registraron un aumento de los ataques antisemitas.