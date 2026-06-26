¡El fraude llega a los escenarios! Artistas típicos comparten advertencia sobre estafas

Las recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes incluyen verificar directamente los depósitos en las cuentas bancarias.

Ciudad de Panamá/Músicos y artistas panameños encendieron las alertas ante una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes se hacen pasar por empresarios o figuras reconocidas para solicitar servicios, enviar supuestos pagos falsos y luego pedir devoluciones de dinero.

La advertencia surgió luego de que el artista Tavo Flores compartiera en sus redes sociales un caso en el que recibió un mensaje de una persona que se hizo pasar por un reconocido empresario y político, solicitándole una fecha para una presentación.

Según explicó Flores, el supuesto contratante aseguró haber realizado un depósito y envió un comprobante de pago, pero al revisar su cuenta bancaria confirmó que el dinero nunca había ingresado.

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El artista detalló que este tipo de engaño consiste en enviar una falsa constancia de transferencia y posteriormente solicitar que se devuelva una cantidad de dinero alegando un supuesto error, como un depósito mayor al acordado.

“Cuando le vengan con ese cuento de que te mandé una plata y después te dicen que mi secretaria se equivocó y te mandó una plata de más, tengan cuidado y ojo con eso”, expresó Flores.

Tras esta denuncia, el empresario y político Popi Varela también se pronunció, señalando que esta modalidad lleva varios meses en circulación y que anteriormente los delincuentes utilizaban su identidad para intentar estafar a restaurantes.

Varela advirtió que ahora el mismo método estaría siendo aplicado con artistas y músicos, por lo que pidió estar atentos ante cualquier solicitud de pago o contratación sospechosa.

Las recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes incluyen verificar directamente los depósitos en las cuentas bancarias, no confiar únicamente en capturas de pantalla y confirmar la identidad de quienes solicitan servicios o realizan pagos.