Sandra Sandoval reaparece en su lugar favorito de compras tras brillar en Toronto

La cantante panameña volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un momento muy especial durante su reciente viaje por Norteamérica.

Tras participar junto a su hermano Samy Sandoval en las actividades organizadas para los aficionados panameños durante el Mundial 2026 en Toronto, Sandra Sandoval decidió hacer una parada en Nueva York para adquirir las telas que utilizará en sus vestuarios.

Conocida por su estilo colorido y por los espectaculares atuendos que luce en cada presentación, "La gallina fina" mostró parte de la experiencia a través de sus redes sociales. Allí reveló detalles de la búsqueda de materiales para confeccionar un nuevo traje, despertando el entusiasmo de miles de seguidores que celebraron su creatividad y su constante apuesta por mantener viva la esencia de la música típica panameña.

La visita a Nueva York se produjo después de varios días marcados por el ambiente mundialista que reunió a miles de panameños en Canadá. Sandra y Samy Sandoval fueron invitados a participar en el Fan Fest organizado para acompañar a la Selección de Panamá en una de sus presentaciones dentro del torneo, llevando música, alegría y un fuerte sentimiento patriótico a los aficionados desplazados hasta territorio canadiense.

La presencia de los hermanos Sandoval se convirtió en uno de los momentos más destacados de la celebración previa al encuentro deportivo. Con su característico repertorio y una conexión especial con el público, los artistas contribuyeron a fortalecer el espíritu festivo entre los seguidores de la selección nacional, quienes encontraron en la música una forma de sentirse más cerca de casa.

A su llegada a Toronto, Sandra expresó la emoción que le produjo conocer una ciudad que nunca había estado entre sus destinos previstos. La artista reconoció que el fútbol le brindó una oportunidad inesperada para descubrir un nuevo lugar. En ese contexto afirmó: “En mi radar jamás estuvo venir a Canadá. El Mundial y Panamá me trajeron a esta ciudad tan hermosa. Me encantó. No la he conocido, pero desde arriba se ve hermosísima”.

La cantante también compartió su visión sobre la participación de Panamá en la competición internacional. Más allá de los resultados deportivos, destacó el valor simbólico de ver al país representado en una cita de semejante magnitud. Por ello manifestó: “Ya nosotros ganamos. Ya nosotros triunfamos, vinimos al Mundial, Panamá se lució, Panamá en el primer juego hizo un juego espectacular. Esa es mi ganancia, yo estoy feliz con eso”.

Además de la música y el deporte, el viaje dejó espacio para las tradiciones. Los hermanos compartieron con los asistentes algunos productos típicos panameños, reforzando el sentimiento de identidad nacional que marcó las jornadas previas al partido. La combinación de cultura, folclore y pasión futbolística convirtió el encuentro en una auténtica celebración de las raíces panameñas.

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Tras concluir sus compromisos en Toronto, Sandra decidió continuar su recorrido hacia Nueva York, donde se dedicó a seleccionar cuidadosamente las telas para sus próximos diseños. Las imágenes compartidas en plataformas digitales mostraron su entusiasmo por encontrar materiales exclusivos que posteriormente formarán parte de los vistosos vestuarios que la han convertido en un referente de estilo dentro de la música típica.

Con esta nueva adquisición, la artista reafirma su compromiso con la imagen que ha construido durante años, mientras sigue cosechando el cariño de un público que la acompaña tanto en los escenarios como en cada etapa de su vida profesional.