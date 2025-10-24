George Clooney aborda el paso del tiempo en 'Jay Kelly'

Adam Sandler destacó también cómo la cinta aborda el paso del tiempo.

Hollywood, Estados Unidos/George Clooney está más inclinado a mirar hacia el futuro que al pasado, a diferencia de su personaje en "Jay Kelly", el introspectivo drama de Netflix que llega a los cines en noviembre.

"No estoy listo para mirar atrás y conformarme con lo que he hecho", dijo el actor de 64 años a la AFP este jueves en la premier de la cinta en el festival del American Film Institute (AFI), en Hollywood.

Clooney dijo que en cambio disfruta mirar hacia adelante "y ver qué viene" en su carrera.

Te puede interesar: Janet Jackson exigió a Tupac Shakur una prueba de sida antes de filmar un beso en 'Poetic Justice'

Dirigida por Noah Baumbach, "Jay Kelly" aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor (Clooney) tras 30 años de carrera.

Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su entregado representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) en un viaje a Europa.

Durante el trayecto, Jay reflexiona sobre la soledad, sus errores y sus aciertos y sobre el precio del éxito.

"Es sobre cada uno de nosotros y el sacrificio que haces cuando aceptas un trabajo allí, y no puedes estar junto a la gente que amas", dijo Clooney.

Te puede interesar: Muere Japanese, una voz icónica del reggae en Panamá

El actor, sin embargo, que al igual que su personaje ha tenido una sólida carrera en la televisión y el cine que se expande por décadas, dijo sentirse "lo suficientemente afortunado" de tener amigos y seres queridos alrededor.

"Así que no me siento tan aislado como él está", dijo.

Adam Sandler destacó también cómo la cinta aborda el paso del tiempo.

"Ver a alguien pasar de ser una joven estrella del cine a un hombre que ha hecho esto por muchos años, y observar cómo envejece en cámara, es interesante de ver", dijo el actor de 59 años.

Sin embargo, el proyecto no lo dejó melancólico.

"No hay nada de mi trabajo pasado que mire atrás y piense 'ojalá lo hubiera hecho diferente. Pero sí digo: El tiempo corre, asegurémonos de aprovecharlo todo", comentó.

La cinta estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.

El Festival AFI se celebra en Hollywood hasta el 26 de octubre.