"Green Book" gana el premio del público en el Festival de Cine de Toronto

La película de Peter Farrelly "Green Book", protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, ganó este domingo el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, una recompensa que podría convertirla en una contendiente sorpresa al Óscar.

El filme narra la historia de un hombre ítalo-estadounidense de clase trabajadora que toma un trabajo como chofer de un pianista clásico afroamericano en la década de los 60, en Estados Unidos.

"Esta victoria va más allá de mis sueños más locos", dijo el director en una breve declaración leída por los organizadores. Farrelly es mejor conocido por sus comedias "Una pareja de idiotas" y "Loco por Mary".

Otorgado desde 1978, el premio del público se basa únicamente en los votos de la audiencia. La película de Farrelly superó a la de Alfonso Cuarón, "Roma" (segundo finalista) y a la de Barry Jenkins, "If Beale Street Could Talk" (primer finalista), para el primer premio del festival.

Basada en una historia real, la película habla de Don Shirley (Ali), un hijo atildado de inmigrantes jamaicanos que se comporta con la confianza de un príncipe y habla un inglés perfecto, pero que, según una referencia de los organizadores del festival, "no está formado para la brutal intolerancia de su época".

Así que contrata a un peleador callejero, Tony "Lip" Vallelonga (Mortensen), para acompañarlo en su viaje, guiado por el Libro Verde de hoteles y restaurantes seguros para los negros en los estados del sur de Estados Unidos, en plena segregación.

Mientras profundiza en el tema central de las relaciones raciales de Estados Unidos, la película utiliza la ligereza para disipar los fundamentos del prejuicio y la discriminación.

La cohabitación de los dos viajeros no será siempre fácil, pero aprenderán a conocerse mejor y a descubrir que las personas, negras o blancas, no son tan diferentes entre sí.

Siguiente: los Oscar

El Festival de Toronto (TIFF), el más importante de su tipo en América del Norte, se considera a menudo un trampolín para los Óscar estadounidenses, ya que cuenta con la atención de un importante contingente de medios de comunicación.

Otorgado a partir de 1978 y basado enteramente en los votos de la audiencia, su People's Choice Award es un referente para los Premios de la Academia.

Siete ganadores consiguieron, luego, un Óscar a la mejor película: "Carrozas de fuego", "Belleza Americana", "Quisiera ser millonario", "El discurso del rey", "Argo", "12 años de esclavitud" y "En primera plana". Casi otra docena de películas fue nominada en la máxima categoría.

En contraste, la codiciada Palma de Oro de Cannes ha sido un indicador de éxito en los Óscar una sola vez, en 1955, para "Marty", protagonizada por Ernest Borgnine.

El ganador del premio de la audiencia de Toronto de este año superó varias películas que ya generan entusiasmo para los Óscar, incluida la biográfica de Neil Armstrong "First Man" de Damien Chazelle, protagonizada por Ryan Gosling y Claire Foy; el filme feminista de Steve McQueen "Widows" con Viola Davis, y la historia protagonizada por Lady Gaga, "A Star Is Born", en el debut como director de Bradley Cooper.

También se ha hablado mucho de las actuaciones de Nicole Kidman en "Destroyer", Steve Carell y Timothee Chalamet en "Beautiful Boy" y Robert Redford en "The Old Man and the Gun".