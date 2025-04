¿Por qué los hombres se enamoran antes que las mujeres? La ciencia revela este fenómeno

Sin embargo, la ciencia acaba de derribar ese mito: los hombres, en realidad, tienden a enamorarse y a decir “te amo” mucho más rápido que las mujeres heterosexuales.

Un estudio realizado entre 172 estudiantes universitarios reveló que “los hombres informaron haberse sentido enamorados y haberlo expresado mucho antes que las mujeres”, según los investigadores. Estos resultados desafían la imagen tradicional de que las mujeres serían las más impulsivas en cuestiones del corazón. “Estos resultados indican que las mujeres no pueden ser las ‘tontas’ que la sociedad cree que son”, enfatizaron los autores.

La psicóloga Marissa Harrison, coautora del estudio, explicó a Broadly que este hallazgo contradecía incluso las expectativas de los propios participantes. “Se asume que las mujeres son más emocionales que ellos”, afirmó. “Tanto hombres como mujeres de nuestro estudio supusieron que las mujeres se enamoran y dicen ‘te amo’ más rápido que los hombres”.

Neil Lamont, psicólogo británico, sostiene que la percepción de que los hombres son más pragmáticos o evasivos respecto al compromiso es errónea. “La relación significativa es tan importante para los hombres como para las mujeres”, señala. “Y aunque las normas sociales y culturales pueden haber dictado que los hombres deben ser fuertes y resistentes, la realidad es que una vida bien vivida para los hombres normalmente implicará profundas y significativas relaciones amorosas”.

Desde una perspectiva evolutiva, Harrison ofrece otra explicación: las mujeres son, en general, más cautelosas a la hora de comprometerse sentimentalmente. “Pienso que las mujeres inconscientemente posponen el amor en comparación con los hombres. Las mujeres tienen mucho más que perder de manera reproductiva al comprometerse con el hombre equivocado”, explicó. “Nacen con un número finito de óvulos, mientras que los hombres producen millones de espermatozoides diariamente. Si las mujeres se comprometen y se quedan embarazadas por un compañero indigno y deben criar a un niño sin ayuda, resulta muy costoso”.

La psicóloga Ingrid Collins, del Centro Médico de Londres, aporta otra visión desde el comportamiento animal: “El macho es usualmente el cazador y es más probable que sea estimulado de inmediato. La mujer, en cambio, está más centrada en la estabilidad a largo plazo”.

Además, según Lamont, enamorarse rápido podría ser una forma de “marcar territorio”. “Para los hombres, el impulso será asegurar un vínculo lo más rápido posible y con menos presión de ‘hacer lo correcto’ la primera vez, en comparación con la potencialmente mayor inversión física y emocional de las mujeres”.

Sobre el hecho de que los hombres tiendan a decir “te amo” antes que las mujeres, Lamont sugiere que, nuevamente, se trata de una cuestión de cautela femenina. “Es menos probable que ellas expresen emociones profundas hasta que se sienten lo suficientemente seguras para hacerlo, porque revelarle a la pareja el amor que se le tiene aumenta los riesgos de vulnerabilidad, ya que nunca podemos estar completamente seguros de que siente lo mismo”.

Algunos expertos también consideran que los roles de género inculcados durante la crianza juegan un papel importante: “Se podría argumentar que se considera un ‘rasgo masculino’ ser asertivo y conducir y, por lo tanto, esto puede determinar algunas normas sociales”, añaden.

Aunque el estudio no evaluó directamente si los hombres pierden el interés más rápidamente que las mujeres, Harrison advirtió que, evolutivamente, los hombres podrían pasar más rápido de una relación a otra. Aun así, aclaró que esto no justifica conductas como la infidelidad: “Hoy en día, si un hombre se compromete con una mujer, y viceversa, su corteza frontal moderna debería permitirles mantener ese compromiso. No estoy diciendo que los impulsos evolucionados confieran una licencia a la infidelidad o al abandono de la pareja”.