Influencer Andrew Tate llega a EEUU en medio de acusaciones por tráfico de personas en Rumania

Miami, Estados Unidos/Andrew Tate, un influencer de derecha acusado de violación y tráfico de personas en Rumania, llegó a Estados Unidos el jueves, en la que constituye su primera salida de ese país del este europeo desde su arresto en 2022. Tate, un ex kickboxer de 38 años, y su hermano Tristan, de 36, viajaron juntos hasta Florida (sureste) en un jet privado, informó a la CNN su abogado, Ioan Gilga. Sin embargo, la recibieron fue fría porque justo antes de aterrizar las autoridades de ese estado dijeron que no eran bienvenidos.

En rueda de prensa el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que su estado "no es un lugar donde se acepte ese tipo de conducta en el aire". Los hermanos son acusados por la justicia rumana de crear junto a dos mujeres una organización criminal con lazos en Rumania y Gran Bretaña a principios de 2021 y explotar sexualmente a varias víctimas.

El gobierno rumano señaló que los Tate, que tienen nacionalidad británica y estadounidense y estaban bajo supervisión judicial en Rumania y que deben regresar a la corte el 24 de marzo. Destacaron que si no se presentaban podría decretarse un "arresto preventivo".

Cuatro mujeres británicas, que presentaron una demanda civil en el Reino Unido contra Andrew Tate, acusándolo de violación y control coercitivo entre 2013 y 2016, expresaron su preocupación la semana pasada de que el gobierno de Estados Unidos pudiera presionar a su par de Rumania para que alivie las restricciones de viaje de los Tate y se los deje escapar del proceso judicial.

El ministro de Exteriores rumano, Emil Hurezeanu, dijo que Richard Grenell, enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, planteó el caso en la Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de febrero. Pero el ministro de Justicia, Radu Marinescu, dijo a la AFP el jueves que "no había recibido ningún tipo de solicitud de las autoridades estadounidenses".

Consultados por periodistas sobre eventuales gestiones, un funcionario de Donald Trump dijo a periodistas que "no tienen información en este momento sobre nada relacionado con los hermanos Tate". Sin embargo, en una declaración conjunta el jueves, las cuatro víctimas británicas dijeron que "se sienten nuevamente traumatizadas por la noticia de que las autoridades rumanas han cedido a la presión de la administración Trump para permitir que Andrew Tate viaje".

Un tribunal rumano ya dio luz verde a una solicitud británica para extraditar a los hermanos Tate, pero solamente después de cerrados los procedimientos legales en Rumania.

Andrew Tate fue cancelado de las redes Instagram y TikTok por sus publicaciones, pero más de 10 millones de personas siguen en X sus publicaciones homofóbicas y racistas. El año pasado, los Tate fueron sentenciados en un caso de fraude fiscal en Gran Bretaña.