La influencer Lele Pons revela el lado más desconocido de Shakira

Para Lele Pons, conocer a Shakira fue mucho más que un simple encuentro con una celebridad: fue el cumplimiento de un anhelo que tenía desde su infancia. La influencer, cantante y empresaria venezolana ha construido una carrera exitosa gracias a su carisma y talento en redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Sin embargo, pocos saben que detrás de su arrollador éxito hay una admiración profunda por la estrella barranquillera, a quien considera su mayor inspiración.

Ahora, no solo ha tenido la oportunidad de conocerla, sino también de trabajar con ella y formar una relación de amistad que jamás imaginó posible. Desde pequeña, Lele Pons ha sido una ferviente admiradora de Shakira. La intérprete de “Pies Descalzos” ha sido una de sus mayores influencias y referentes en la música, por lo que nunca dudó en expresar públicamente su admiración por ella.

El destino le tenía preparada una gran sorpresa. Su cercanía con la industria del entretenimiento le abrió la puerta para conocer a su ídolo y, más aún, para trabajar a su lado. Lele tuvo la oportunidad de participar en el videoclip de “Puntería”, una de las canciones del más reciente álbum de la estrella colombiana, Las mujeres ya no lloran. En el video, comparte pantalla con otras figuras destacadas del mundo del espectáculo, consolidando así su relación con la artista.

“Fue una experiencia increíble que todavía no me la puedo creer”, confesó Lele en una entrevista con Mezcal TV, recordando la emoción que sintió al estar junto a la colombiana. Más allá de la oportunidad laboral, lo que más la impactó fue la conexión genuina que logró con Shakira. “Logré el sueño que más quería en la vida, que era conocer a Shakira, y después que ella me conozca como me conoce ahora. No sé cómo explicarlo, es algo que todavía no lo creo”, expresó con gran emoción.

A lo largo de su trayectoria, Shakira ha sido reconocida por su talento, disciplina y generosidad con sus seguidores. No obstante, según Lele Pons, hay un rasgo de su personalidad que el público no suele ver con tanta frecuencia: su sentido del humor.

“Todo el mundo sabe que es humilde, pero lo que la gente no sabe es que Shakira es muy cómica. Es la persona más natural que he conocido”, reveló la influencer, destacando el carácter genuino y espontáneo de la barranquillera. “Es linda, auténtica y tiene un sentido del humor increíble”.

Para Lele, la experiencia de compartir tiempo con su ídolo le permitió descubrir una faceta de Shakira que pocas personas conocen. Su admiración por ella no solo se basa en su legado musical, sino en la calidad humana que ha podido presenciar de primera mano.

A pesar de que Lele Pons ha sido fan de otros grandes exponentes de la música latina, como Daddy Yankee, dejó claro que su mayor referente siempre ha sido Shakira. “Siempre fue Shakira. Shakira era el número uno y ya, se acaba ahí”, afirmó con una sonrisa, dejando en claro la magnitud de su admiración por la intérprete de “Waka Waka”.

“Dios es muy grande y te escucha. Yo creo que todo el mundo se merece la oportunidad de conocer a su ídolo”, expresó, convencida de que cada persona debería tener la oportunidad de compartir un momento con quien más admira.

Con una carrera en ascenso y un futuro prometedor, Lele Pons continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento. Ahora, con la satisfacción de haber estrechado lazos con su mayor inspiración, sigue avanzando en su camino con la certeza de que los sueños pueden hacerse realidad.