Informe final: El kitesurfista Graham Howes habría muerto tras ser golpeado por una ballena

Una investigación oficial ha concluido la causa de la trágica muerte de Graham Howes, el renombrado kitesurfista sudafricano de Ciudad del Cabo. El deportista falleció el pasado 8 de septiembre tras ser golpeado por una ballena mientras practicaba kitesurf cerca de una manada en la popular costa de Bloubergstrand.

El accidente ocurrió después de que Howes, conocido cariñosamente como el "alcalde no oficial de Ciudad del Cabo" por su carisma y pasión por el mar, no regresara de una sesión de kitesurf en Eden on the Bay. La desaparición activó un amplio operativo de búsqueda que involucró a la National Sea Rescue Institute (NSRI), servicios de emergencia, embarcaciones privadas y aeronaves. Las autoridades localizaron su cometa y tabla antes de que los equipos forenses recuperaran sus restos horas después.

La causa de muerte: Un impacto de más de una tonelada

Los detalles revelados por la investigación son impactantes. Tras realizar tres autopsias independientes y una operación de recuperación completa, el informe concluyó que el kitesurfista se dirigió a una manada de ballenas y fue golpeado por uno de estos gigantes marinos con una fuerza estimada de más de una tonelada.

En un comunicado oficial difundido por Dirty Habits, la marca de ropa y estilo de vida que Howes fundó, se explicó que la magnitud del impacto le hizo perder el conocimiento de inmediato, lo que provocó su ahogamiento "sin sufrir". El informe forense corroboró esta secuencia al detallar la evidencia física: líneas de arnés rotas, daños en la tabla, el sistema de seguridad sin activar y las últimas imágenes captadas por una cámara en su equipo.

El accidente tuvo lugar en las aguas de Bloubergstrand, un tramo costero de Ciudad del Cabo mundialmente famoso y considerado uno de los mejores lugares del planeta para practicar kitesurf. La zona es conocida por sus fuertes y constantes vientos, ideales para este deporte acuático, y ofrece vistas icónicas de la Montaña de la Mesa.

El kitesurf, un deporte extremo que combina el windsurf, el wakeboard y el parapente, depende de una cometa (kite) grande para jalar a un deportista sobre una tabla. Requiere gran habilidad para manejar el viento y las olas. Sin embargo, esta misma zona, además de ser un punto de encuentro para deportistas, es también un hábitat natural y ruta migratoria para varias especies de ballenas, especialmente durante la temporada de cría, lo que subraya la coexistencia de la actividad humana extrema y la vida salvaje marina. La presencia de la manada en el área de navegación fue un factor crucial en este encuentro fatal.