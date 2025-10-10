¡Fuego cruzado! Belinda denuncia a Lupillo Rivera y la Fiscalía otorga medidas de protección a la actriz

La acción legal llega luego de que Lupillo Rivera publicara un libro autobiográfico donde, presuntamente, reveló detalles personales e íntimos de la supuesta relación que mantuvo con la actriz.

El equipo legal de la cantante y actriz mexicana Belinda interpuso el pasado 2 de octubre una demanda contra el músico regional mexicano Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los cargos presentados son por violencia digital y violencia mediática, figuras contempladas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México.

A raíz de la demanda, la Fiscalía otorgó medidas de protección a favor de Belinda. Estas incluyen la prohibición explícita de que Lupillo Rivera se refiera a la artista o se acerque a ella.

Los abogados de la intérprete de "Ángel" han sido claros en su postura, señalando que "ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de su vida íntima sin consentimiento expreso. Tales actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos".

La acción legal llega luego de que Lupillo Rivera publicara un libro autobiográfico donde, presuntamente, reveló detalles personales e íntimos de la supuesta relación que mantuvo con la actriz. Desde que surgieron los rumores de su vínculo en 2019, Belinda se ha negado consistentemente a hablar del tema. El libro se convirtió en la plataforma principal para que el músico divulgara aspectos de su relación y, además, diera detalles sobre la pérdida de un celular que contenía material sensible que podría dañar la imagen de la artista. Las declaraciones del "Toro del Corrido" no hicieron más que avivar la polémica con Belinda.

Trayectorias cruzadas: Belinda y Lupillo Rivera

Belinda Peregrín Schüll (España, 1989), a pesar de su juventud, ha tenido una carrera que abarca más de dos décadas en el entretenimiento. Inició como estrella infantil en telenovelas icónicas como Amigos x siempre y Cómplices al rescate, estableciéndose rápidamente como un fenómeno pop en América Latina. Su transición a la música la ha consolidado con éxitos en géneros pop y urbano, siendo reconocida no solo por su talento vocal, sino también por su influencia en la moda y las redes sociales. A lo largo de su carrera, su vida personal, especialmente sus relaciones amorosas, ha sido objeto constante de intensa atención mediática.

Por su parte, Guadalupe Rivera Saavedra, conocido artísticamente como Lupillo Rivera (Estados Unidos, 1972), es una figura prominente en el género regional mexicano y hermano de la recordada "Diva de la Banda", Jenni Rivera. A lo largo de los años, ha ganado fama y respeto en la música norteña y de banda, con temas que se han convertido en himnos en México y Estados Unidos. Si bien su trayectoria está marcada por el éxito musical, la vida familiar del clan Rivera y los detalles de sus relaciones amorosas han alimentado continuamente los programas de farándula.