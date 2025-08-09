Ni Jennifer Lopez se salvó: le niegan el ingreso a exclusiva boutique en Turquía

La parada en Turquía forma parte del tramo europeo de Up All Night: Live in 2025, una gira que ya ha pasado por ciudades importantes como Barcelona y Madrid.

Incómodo. Así fue el más reciente episodio que vivió la diva Jennifer Lopez durante una visita a Estambul, Turquía, como parte de su gira europea Up All Night: Live in 2025.

La información se desprende del reporte del medio turco Türkiye Today, donde se asegura que la estrella intentó ingresar a una boutique de Chanel ubicada en un centro comercial; sin embargo, un guardia de seguridad le negó el acceso.

La razón fue la falta de aforo en la citada tienda de lujo, pues el guardia le habría avisado a la artista de 56 años que no había más espacio en la tienda, la cual estaba a su máxima capacidad.

“Ok, no hay problema”, habría dicho Jennifer Lopez antes de retirarse, según la prensa turca y tal como cita una nota del portal digital Infobae.

Empleados de la tienda que notaron quién era la clienta se acercaron para invitarla a regresar; sin embargo, Lopez declinó la oferta y se dedicó a visitar otras tiendas de lujo en la capital turca, donde gastó miles de dólares.

De acuerdo con Infobae, una vez saltó la noticia en las redes sociales, sus seguidores elogiaron la actitud de la estrella, por no actuar exigiendo algún trato preferencial. También salieron a relucir críticas al trato supuestamente “incómodo” por parte de algunos guardias de seguridad de este comercio.

Más allá de la anécdota, Lopez cumplió con éxito su esperado concierto en Estambul, donde reunió a miles de personas en Yanikapi Festival Park. La presentación, cargada de coreografías, cambios de vestuario y efectos visuales, incluyó clásicos como On the Floor y Let's Get Loud, además de los nuevos temas que forman parte de su más reciente producción.

La parada en Turquía forma parte del tramo europeo de Up All Night: Live in 2025, una gira que ya ha pasado por ciudades importantes como Barcelona y Madrid, cosechando llenos totales y críticas favorables. Según la agenda oficial, el tour culminará el próximo 12 de agosto en Cerdeña, Italia, donde se espera un gran espectáculo de cierre con invitados sorpresa.

Si algo ha quedado claro tras este episodio, es que Jennifer Lopez sigue siendo la mujer que brilla en cualquier escenario… incluso cuando el guion no estaba escrito. Y, fiel a su estilo, la diva del Bronx demuestra que su verdadero poder no solo está en la música, sino también en cómo maneja, con gracia y elegancia, los imprevistos de la vida.

