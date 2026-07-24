Jon Bon Jovi preocupa a sus fans al terminar antes de tiempo un concierto en Nueva York

En los últimos años, el cantante también ha enfrentado desafíos relacionados con su voz. En 2022 fue sometido a una compleja cirugía de las cuerdas vocales y posteriormente emprendió un proceso de rehabilitación para regresar a los escenarios, un proceso que quedó documentado en la serie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

El cantante estadounidense Jon Bon Jovi encendió las alarmas entre sus seguidores al poner fin de manera anticipada al concierto que ofrecía la noche del jueves 23 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, debido a un problema de salud.

El artista, de 64 años, llevaba cerca de 90 minutos sobre el escenario cuando decidió detener la presentación, correspondiente a la octava de las nueve fechas programadas en el emblemático recinto como parte de su Forever Tour.

Antes de retirarse, Bon Jovi se dirigió al público con un mensaje de disculpas y sinceridad, reconociendo que no se encontraba en condiciones de ofrecer el espectáculo que esperaba.

"Lo siento, estoy lastimado y no están recibiendo lo mejor de mí", expresó el cantante ante los asistentes.

El intérprete de éxitos como "Livin' on a Prayer", "It's My Life" y "Always" también buscó tranquilizar a sus fanáticos y les pidió conservar sus entradas mientras se define una nueva fecha para completar el espectáculo.

"No tiren sus boletos. Voy a resolverlo, ¿de acuerdo? Guárdenlos, veremos cómo reprogramarlo".

Antes de abandonar el escenario, añadió un mensaje optimista:

"Voy a tener que tomarme una noche de descanso. Me siento bien. Los veré de nuevo pronto. Adiós".

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¿Qué le ocurrió?

Horas después del incidente, un representante del músico confirmó a la revista People que Bon Jovi padece una infección en los senos paranasales, conocida médicamente como sinusitis, condición que afectó su rendimiento vocal y lo obligó a finalizar el concierto antes de lo previsto.

Hasta el momento, no se ha informado si esta situación modificará las fechas restantes de la gira.

Una leyenda del rock

Jon Bon Jovi es considerado uno de los artistas más influyentes del rock de las últimas cuatro décadas. Como líder y fundador de la banda Bon Jovi, alcanzó fama mundial en la década de 1980 con álbumes como Slippery When Wet (1986) y New Jersey (1988), que impulsaron himnos como "You Give Love a Bad Name", "Wanted Dead or Alive" y "Bad Medicine".

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A lo largo de su carrera ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo y ha realizado miles de conciertos en numerosos países. En 2018, la banda fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll, consolidando su legado en la historia de la música.

En los últimos años, el cantante también ha enfrentado desafíos relacionados con su voz. En 2022 fue sometido a una compleja cirugía de las cuerdas vocales y posteriormente emprendió un proceso de rehabilitación para regresar a los escenarios, un proceso que quedó documentado en la serie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

El episodio ocurrido en Nueva York ha despertado preocupación entre sus seguidores, quienes esperan que el artista se recupere pronto y pueda continuar con el Forever Tour sin mayores contratiempos.

*** Con datos de Infobae***