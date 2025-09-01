Julia Roberts y Amanda Seyfried comparten el 'outfit' en el Festival de Venecia

Al parecer, Amanda quedó tan cautivada por el look de Julia que no dudó en pedirle el favor de poder usarlo ella también.

¡Increíble! Amanda Seyfried y Julia Roberts han causado revuelo en el Festival de Cine de Venecia. En un inusual giro de los acontecimientos, las dos estrellas del cine aparecieron con el mismo atuendo. Pero detrás de este curioso suceso no hay rivalidad, sino una conmovedora historia de amistad y un mensaje poderoso sobre la moda sostenible.

Todo comenzó la semana pasada, cuando la icónica Julia Roberts hizo su entrada triunfal para la presentación de la película After the Hunt. Con su característica sonrisa radiante, la estrella deslumbró con un look que combinaba a la perfección lo clásico y lo moderno: unos jeans, un elegante traje de chaqueta azul marino y una camisa a rayas. Un atuendo sofisticado que, según se reveló, marcaba un hito en la moda, ya que se trataba de una de las primeras creaciones de Dario Vitale, el talentoso diseñador que pronto hará su debut en la Semana de la Moda de Milán para la casa Versace. La estilista de Roberts, la reconocida Elizabeth Stewart, confirmó que este era el estilo que la actriz había elegido para su primera aparición.

Lo que Julia y su equipo no sabían es que este conjunto no solo causaría sensación en la crítica, sino que también enamoraría a otra de las grandes figuras de Hollywood. El lunes siguiente, todos los ojos se posaron en Amanda Seyfried, quien pisaba la misma alfombra roja con un estilo inconfundiblemente familiar. Para sorpresa de muchos, la actriz de Mamma Mia! lucía exactamente el mismo traje de chaqueta, jeans y camisa a rayas que Roberts había usado días antes. La coincidencia no era una simple casualidad.

Se supo que ambas actrices comparten a la misma estilista, la ya mencionada Elizabeth Stewart. Al parecer, Amanda quedó tan cautivada por el look de Julia que no dudó en pedirle el favor de poder usarlo ella también. Y así fue. Gracias a este gesto de generosidad y compañerismo, Seyfried pudo deslumbrar con un atuendo que ya había dejado huella. La única diferencia, y un detalle que demuestra la atención al estilismo personal, fueron los zapatos. Mientras que Julia optó por unos tacones cerrados para un look más formal, Amanda le dio su propio toque al conjunto con unas elegantes sandalias negras de tiras, con detalles dorados, también de Versace.

Este "intercambio" de prendas no solo es una prueba de la estrecha relación entre ambas actrices, sino que también lanza un poderoso mensaje en una industria a menudo criticada por su derroche. En un mundo donde las celebridades suelen usar un atuendo una sola vez, el gesto de Julia Roberts de "prestar" un traje de alta costura a su colega Amanda Seyfried es un acto revolucionario. A través de una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, Seyfried no dudó en agradecerle a Roberts por compartir el conjunto, haciendo que la acción no solo fuera pública, sino también inspiradora.

Este acto demuestra que el glamour y la sostenibilidad pueden ir de la mano, y que incluso las estrellas más brillantes pueden abogar por un consumo de moda más consciente. Lo que comenzó como un simple atuendo, se ha convertido en un símbolo de amistad, compañerismo y un llamado a reflexionar sobre el futuro de la moda. Sin duda, un momento que pasará a la historia del Festival de Cine de Venecia.