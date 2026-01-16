Julio Iglesias rompe su silencio y tacha de 'absolutamente falsas' las acusaciones sexuales de exempleadas

La Fiscalía española , que está examinando las denuncias todavía en fase preprocesal, tomará declaración a las dos mujeres como testigos protegidos .

Madrid, España/El cantante Julio Iglesias rompió su silencio este viernes y calificó de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas, que denunciaron a la estrella de la canción latina ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

El caso estalló el martes, cuando la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y padre del también cantante Enrique Iglesias.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", indicó el cantante, de 82 años, en Instagram, en su primera reacción directa desde el inicio del escándalo.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", destacó.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó en un mensaje que finaliza estampando su firma y agradeciendo a "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado "mensajes de cariño".

"Mujeres jóvenes"

Las organizaciones Amnistía Internacional y Women's Link, que respaldan a las denunciantes, indicaron que el 5 de enero "se pusieron en conocimiento de la Fiscalía [española] hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores".

La Fiscalía española, que está examinando las denuncias todavía en fase preprocesal, tomará declaración a las dos mujeres como testigos protegidos, indicaron.

Women's Link aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", según explicó la abogada Gema Fernández.

La Fiscalía tiene seis meses prorrogables otros seis para decidir si desestima el caso o sigue adelante, agregó.

De acuerdo con las organizaciones, "Laura y Rebeca [nombres ficticios de las víctimas] habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021".

Según su testimonio, Iglesias "las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

Fama internacional

La noticia desató una ola de reacciones en España, donde Julio Iglesias es muy famoso tanto por su carrera artística como por su agitada vida personal.

Varios miembros del gobierno dijeron estar valorando retirarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en la televisión pública que la información que se estaba conociendo "da terror, da pánico".

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir". De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, Iglesias siempre estuvo rodeado de una fama de seductor.

Uno de sus exmánagers, Fernán Martínez, describió a un hombre "besucón", "muy de contacto físico", aunque aseguró que "nunca" le vio "comportamiento de estos agresivos", como los denunciados, en declaraciones a la cadena Telecinco.

Iglesias comparte su vida desde hace décadas con la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger, madre de sus cinco hijos pequeños.