Concierto histórico en el Vaticano reunió a grandes estrellas: Andrea Bocelli y Karol G brillaron

Entre las presentaciones más comentadas estuvo la de la colombiana Karol G, quien hizo historia al convertirse en la primera artista de su país en cantar en el Vaticano.

La Plaza de San Pedro se transformó este 13 de septiembre en un escenario sin precedentes durante el concierto internacional Grace for the World, que reunió a grandes estrellas de la música mundial como Karol G, Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Pharrell Williams, Angélique Kidjo, BamBam, Jelly Roll, Teddy Swims y Clipse.

El evento, realizado frente al papa León XIV, buscó enviar un poderoso mensaje de unidad, fraternidad y paz desde el corazón espiritual del cristianismo.

Nota relacionada: Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli encabezarán histórico concierto en el Vaticano

Karol G y Andrea Bocelli

Entre las presentaciones más comentadas estuvo la de la colombiana Karol G, quien hizo historia al convertirse en la primera artista de su país en cantar en el Vaticano. La colombiana interpretó Mientras me curo del cora y más tarde sorprendió al compartir escenario con Andrea Bocelli en una emotiva versión de Vivo per lei.

El tenor italiano, codirector artístico del evento, destacó el carácter espiritual del concierto: “Hagamos brillar una fuerte luz sobre la humanidad con música desde el corazón mismo del cristianismo, llevando un mensaje de fraternidad y paz”.

Espectáculo global

La producción estuvo a cargo de Jesse Collins Entertainment, con la dirección escénica de Sam Wrench, la supervisión musical de Adam Blackstone y la dirección artística de Pharrell Williams, quien abrió la velada acompañado del coro góspel Voices of Fire.

El concierto marcó un hecho inédito, al convertir por primera vez la Plaza de San Pedro en un espacio para la música de talla mundial, combinando lo sagrado y lo cultural en un mismo escenario.

Te puede interesar: ¡San Carlo Acutis! El 'influencer de Dios' es oficialmente declarado santo por el Vaticano

Mensaje de esperanza

Grace for the World cerró el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, organizado por la Fundación Fratelli Tutti, y fue visto como una celebración artística que trascendió géneros y fronteras.

La cita dejó claro que la música es un puente capaz de unir culturas y transmitir mensajes de esperanza, solidaridad y paz a nivel global.

Datos tomados de Infobae