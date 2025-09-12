Karol G, Pharrell y Andrea Bocelli encabezarán histórico concierto en el Vaticano

Este sábado 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro será escenario del concierto gratuito “Grace for the World”, un espectáculo que reunirá a algunas de las voces más influyentes de la música global con un mismo propósito: enviar un mensaje de paz desde el corazón del cristianismo.

El evento, abierto al público, contará con la presencia de Karol G, Pharrell Williams, Andrea Bocelli y BamBam, ícono del K-Pop. La magnitud de la cita trasciende lo local, pues millones de personas en todo el mundo podrán seguirlo en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News Live.

La alineación artística del concierto no se limita a sus cuatro grandes protagonistas. Entre los invitados figuran nombres de talla mundial como John Legend, Jennifer Hudson, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo, el grupo Eclipse y el coro Voices of Fire.

Además, un coro internacional de 250 voces, que incluye al coro de la Diócesis de Roma, será parte esencial del espectáculo. La dirección musical estará a cargo de Adam Blackstone, ganador del Grammy, mientras que Pharrell Williams y Andrea Bocelli también figuran como productores ejecutivos.

La producción técnica promete ser tan impactante como el repertorio musical. La compañía Nova Sky Stories desplegará más de 3,000 drones, que iluminarán el cielo del Vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina, acompañando la música con un show de luces que simbolizará espiritualidad, arte y esperanza.

Uno de los momentos más esperados será el debut de Karol G en la Plaza de San Pedro, convirtiéndose en la primera artista latinoamericana en cantar frente al Papa.

De acuerdo con fuentes cercanas a la organización, la colombiana podría interpretar junto a Andrea Bocelli una versión especial de “Vivo por ella”. Esta presentación no solo reconoce el impacto global de la música latina, sino que también representa un gesto de inclusión cultural en un espacio históricamente reservado a expresiones más tradicionales.

Los protagonistas del evento han resaltado la trascendencia espiritual del concierto. Pharrell Williams destacó: “Un momento cultural muy raro en el que el mundo se detiene y se conecta colectivamente”.

Por su parte, Andrea Bocelli señaló: “Brillemos con la música desde el corazón del cristianismo para enviar al mundo un mensaje de paz”.

Ambas declaraciones subrayan la visión del evento como algo más que un concierto: una experiencia colectiva que busca unir culturas, religiones y generaciones a través del arte.

“Grace for the World” será también el cierre oficial del tercer Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, que durante dos días reunió en Roma a líderes internacionales, premios Nobel y activistas.

La cumbre abordó problemáticas que afectan a la humanidad: desde conflictos bélicos y pobreza, hasta la soledad, la crisis ambiental y los dilemas éticos de la tecnología. El concierto se plantea como la culminación simbólica de estas reflexiones, transformando las palabras en música y la esperanza en un mensaje global.

Con la unión de voces tan diversas y la proyección mundial del evento, el Vaticano se convierte, por un día, en el epicentro de la cultura y la paz.