Karol Wilson: su equipo aclara que la votación oficial solo está disponible en EEUU y Puerto Rico

Karol Wilson es una de las representantes panameñas que busca abrirse paso en Operación Triunfo USA , la versión estadounidense del reconocido formato musical, donde los participantes reciben formación artística mientras compiten por permanecer en la academia mediante presentaciones en vivo y el respaldo del público.

Los seguidores panameños de la cantante Karol Wilson no podrán participar, por el momento, en la votación oficial para ayudarla a salir de la nominación en Operación Triunfo USA, según informó este jueves el equipo de la artista a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, el equipo aclaró que no ha difundido instrucciones oficiales sobre cómo votar, debido a que el enlace habilitado por la producción del programa solo permite emitir votos desde Estados Unidos y Puerto Rico.

"Lamentablemente, Panamá no figura entre los países autorizados para emitir votos a través de la plataforma oficial", señala el comunicado.

Asimismo, indicaron que han recibido información sobre métodos alternativos que supuestamente permitirían participar en la votación, pero advirtieron que no existe garantía de que estos funcionen correctamente ni de que los votos sean considerados válidos. Por ello, decidieron no recomendar ninguna opción específica y dejar a criterio de cada seguidor la forma en que desee expresar su respaldo.

El equipo de la cantante también agradeció el apoyo que ha recibido desde el inicio de su participación en el concurso y manifestó su confianza en que pueda continuar en la competencia.

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Karol Wilson es una de las representantes panameñas que busca abrirse paso en Operación Triunfo USA, la versión estadounidense del reconocido formato musical, donde los participantes reciben formación artística mientras compiten por permanecer en la academia mediante presentaciones en vivo y el respaldo del público.

La artista ha destacado por su potencia vocal y sus interpretaciones en las galas del programa, lo que le ha permitido ganarse el respaldo de seguidores tanto en Panamá como en el extranjero. Sin embargo, su permanencia en la competencia dependerá ahora del proceso de eliminación establecido por la producción y de los votos emitidos desde los territorios autorizados.

En el comunicado, el equipo concluyó agradeciendo "todo el cariño, el respaldo y el esfuerzo" de quienes han acompañado a la cantante durante su participación y pidió mantener el apoyo a Karol Wilson "en sus oraciones y en su corazón".