Karol Wilson debuta en Operación Triunfo USA y deslumbra en su presentación

Con este logro, Karol Wilson se convierte en la representante de Panamá en la versión estadounidense del reconocido concurso musical, donde buscará abrirse paso con su talento y conquistar tanto al jurado como a la audiencia.

La cantante panameña Karol Wilson vivió una de las noches más importantes de su carrera al presentarse en la primera edición de Operación Triunfo USA, donde logró asegurar su lugar entre los 16 concursantes que formarán parte de la academia.

Wilson interpretó el tema "Man I Need", de la cantante británica Olivia Dean, en una actuación que cautivó al público. Vestida con un llamativo atuendo dorado, la artista recibió una prolongada ovación al finalizar su presentación, uno de los momentos más emotivos de la gala.

Tras bajar del escenario, la cantante compartió su emoción con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Es un sueño para mí estar en este escenario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los quiero. ¡Mil gracias!", escribió.

La cuenta oficial de Operación Triunfo USA confirmó posteriormente que el proceso de selección había concluido con el mensaje: "¡La Academia de Operación Triunfo está COMPLETA! Los 16 alumnos han sido seleccionados y su camino al TRIUNFO acaba de comenzar".

Con este logro, Karol Wilson se convierte en la representante de Panamá en la versión estadounidense del reconocido concurso musical, donde buscará abrirse paso con su talento y conquistar tanto al jurado como a la audiencia.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento le enviaron mensajes de felicitación y apoyo para esta nueva etapa de su carrera.

Una carrera en crecimiento

De acuerdo con Billboard, Karol Wilson debutó en 2018 con el sencillo "Sin más rodeos", y desde entonces ha evolucionado hacia un estilo que mezcla reguetón, afrobeats latinos y dembow.

La publicación destaca que la artista panameña "escribe lo que siente y transforma su experiencia en música". Además, ha colaborado con artistas emergentes como Any Victoria y JimmyBoy, ambos representados por el productor ganador del Latin Grammy Pedro Sanjur.

Wilson fue participante de Versus en TVN Media.

Más detalles: ¡Confirmada! Karol Wilson representará a Panamá en Operación Triunfo USA que estrena el 7 de julio