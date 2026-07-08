Laura Bozzo responde a rumores sobre su muerte: 'Soy una momia inmortal, me falta mucho todavía'

La conductora desmintió estar atravesando algún problema de salud y aseguró, entre risas, que aún tiene mucho camino por recorrer.

La presentadora peruana Laura Bozzo volvió a hacer gala de su característico sentido del humor para responder a los rumores que periódicamente circulan en redes sociales sobre su supuesta muerte.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la conductora desmintió estar atravesando algún problema de salud y aseguró, entre risas, que aún tiene mucho camino por recorrer.

"No he muerto, todavía falta mucho. Soy momia, soy inmortal", expresó Bozzo en el video.

Junto a la publicación escribió: "Soy una momia inmortal, señores. Cada año me entierran… y cada año regreso me falta mucho todavía!!!", en alusión a las falsas noticias que con frecuencia la convierten en tendencia en internet.

La presentadora, de 74 años, es una de las figuras más reconocidas de la televisión latinoamericana gracias a programas como Laura en América y Laura, espacios que durante años la consolidaron como uno de los rostros más populares de la televisión hispana.

En los últimos años, Bozzo ha mantenido una presencia constante en el mundo del entretenimiento, participando en realities y programas de televisión. Entre sus apariciones más comentadas figura su participación en La Casa de los Famosos, donde volvió a captar la atención del público por su personalidad frontal y polémica.

Actualmente continúa activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana, reflexiones y proyectos, además de mantener contacto con sus seguidores, quienes reaccionaron con humor a su más reciente publicación desmintiendo los rumores sobre su fallecimiento.