¡Escándalo! Lil Nas X termina hospitalizado tras ser arrestado semidesnudo en las calles de Los Ángeles

La revista TMZ obtuvo un video donde se puede ver a Nas caminando en una calle vestido solo con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero.

Lo que parecía una noche más en la ciudad de las estrellas terminó en escándalo. El rapero Lil Nas X fue arrestado en horas de la madrugada del jueves tras ser encontrado deambulando por las calles de Los Ángeles, California, en ropa interior.

Pero eso no fue todo: poco después, el cantante tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital por una posible sobredosis de narcóticos, encendiendo las alarmas entre sus fanáticos y el mundo del espectáculo.

El artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, saltó a la fama mundial en 2019 con su sencillo debut, "Old Town Road". La canción, una fusión de country y trap, se convirtió en un fenómeno viral en la plataforma TikTok y rompió récords históricos, manteniéndose en la cima de la lista Billboard Hot 100 por 19 semanas consecutivas, la mayor cantidad en la historia de la lista. Su ascenso fulminante lo catapultó de una relativa oscuridad a convertirse en una superestrella de la música.

Tras el éxito de "Old Town Road", Lil Nas X consolidó su carrera con una serie de éxitos que lo definieron como una de las figuras más innovadoras y controversiales del pop contemporáneo. Temas como "Montero (Call Me by Your Name)", con su videoclip de alta carga simbólica, e "Industry Baby" junto a Jack Harlow, lo establecieron como un ícono de la comunidad LGBTQ+ y una fuerza creativa que desafía los convencionalismos. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo varios Grammy, por su música y su audaz expresión artística.

La revista TMZ obtuvo un video donde se puede ver a Nas caminando en una calle vestido solo con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero, tal como cita el portal digital Primera Hora. Luego de varios reportes hechos por los residentes del barrio Studio City, la policía acudió al lugar y el artista comenzó a golpearlos, lo que generó que fuera arrestado.

Los medios norteamericanos se hicieron eco de la información de un portavoz de la Policía de Los Ángeles, quien aseguró el ingreso del rapero a un hospital por posible sobredosis. Luego de recibir el alta, fue detenido y acusado de delito menor, por lo que el jueves por la tarde estaba en un centro carcelario en California. Ni el cantante ni sus representantes se han pronunciado al respecto.

En abril pasado, Lil Nas acudió al hospital tras sufrir de una parálisis facial, información que posteó en Instagram y que posteriormente eliminó. Luego regresó a su casa y no confirmó cuál fue el diagnóstico.