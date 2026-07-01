Lucas Trejo permanece sedado tras la tragedia familiar que dejó el terremoto en Venezuela

El futbolista argentino atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de confirmarse el fallecimiento de su esposa y sus dos hijos durante la devastadora tragedia ocurrido la semana pasada.

El jugador, que milita en el Sport Marítimo de La Guaira, permanece bajo atención médica debido al fuerte impacto emocional provocado por la tragedia, mientras sus familiares buscan llegar al país para acompañarlo en medio del proceso de despedida.

La situación fue dada a conocer por Karen Trejo, hermana del defensor, quien explicó que el estado de salud del deportista obligó a los médicos a mantenerlo sedado mientras recibe asistencia especializada. La familia también solicitó apoyo para viajar con urgencia a Venezuela antes de la cremación de las víctimas, prevista tras la identificación de los cuerpos.

Durante una entrevista concedida al canal argentino El Doce, Karen describió las dificultades que enfrentaron para mantenerse en contacto con el futbolista desde que ocurrió el desastre natural. Según explicó, Lucas permaneció durante varios días colaborando en las labores de búsqueda entre los escombros, lo que hizo prácticamente imposible cualquier comunicación con sus seres queridos en Argentina. “Hablamos una sola vez con Lucas en estos días. Lucas nunca pudo tener su teléfono porque estuvo sacando escombro por escombro y no pudimos hablar con él”, relató.

El drama comenzó después de que dos fuertes sismos afectaran distintas localidades del norte venezolano. En ese momento, Trejo se encontraba concentrado en Caracas junto a su equipo por compromisos deportivos, mientras su esposa Yanina Maranella y sus hijos, de siete y cinco años, permanecían en Playa Grande, una de las zonas impactadas por el movimiento telúrico. El edificio donde residía la familia colapsó como consecuencia del terremoto.

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Desde el primer momento, el futbolista utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda y tratar de obtener información sobre el paradero de sus familiares. En un mensaje cargado de angustia expresó su desesperación mientras avanzaban las tareas de rescate. “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió.

Durante 74 horas, la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos acompañó cada operativo de búsqueda. Sin embargo, los equipos de rescate confirmaron posteriormente el hallazgo sin vida de la esposa y los dos hijos del jugador, una noticia que provocó una profunda conmoción entre compañeros, familiares y seguidores del deporte.

La confirmación también fue compartida por Edson Tortolero, compañero de equipo de Trejo, quien informó públicamente el desenlace de la búsqueda. “Informamos a toda la gente de Venezuela y Argentina que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrados sin vida”, manifestó al transmitir el mensaje que rápidamente generó muestras de solidaridad en ambos países.

Tras recibir la noticia, el estado emocional del defensor se deterioró de forma considerable. Karen Trejo explicó que el impacto derivó en una crisis de estrés que obligó a trasladarlo a un centro médico. “El sábado, con todo lo que pasó, tuvo un pico de estrés que produjo que lo llevásemos al médico”, reveló, al tiempo que indicó que actualmente no se encuentra en condiciones de mantener comunicaciones ni de afrontar un viaje.

La hermana del futbolista también hizo un llamado urgente para que familiares cercanos puedan trasladarse a Venezuela y brindarle apoyo durante este difícil proceso. “Lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar (allá). Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, afirmó.

El Sport Marítimo de La Guaira expresó sus condolencias mediante un comunicado institucional y manifestó su respaldo al jugador. Mientras tanto, allegados continúan organizando los desplazamientos hacia Venezuela para acompañar a Lucas Trejo en la despedida de su familia y ofrecerle contención en uno de los episodios más dolorosos de su vida.