Britney Spears: sus hijos Sean y Jayden Federline dan el salto a la moda en un desfile de París

Los hijos de la princesa del pop comienzan a escribir su propia historia en la industria del entretenimiento.

Después de crecer durante años alejados de los reflectores, los jóvenes sorprendieron con su debut como modelos en la Semana de la Moda de París, marcando un nuevo capítulo en sus carreras y captando la atención del mundo de la moda internacional.

Sean, de 20 años, y Jayden, de 19, fruto del matrimonio entre la intérprete de "Baby One More Time" y el bailarín Kevin Federline, participaron por primera vez en una pasarela de alto perfil durante el desfile de Vetements Menswear Primavera/Verano 2027. La aparición de ambos generó gran expectativa, ya que durante gran parte de su infancia y adolescencia permanecieron alejados de la exposición mediática que siempre rodeó a su madre.

Cada uno lució un estilismo acorde con la propuesta de la reconocida firma. Sean desfiló con una gabardina negra de satén de gran tamaño, acompañada por una camisa larga de seda, corbata a juego, pantalones vaqueros holgados y zapatos de vestir. Por su parte, Jayden apareció con una camiseta blanca de tirantes, jeans, cadenas cruzadas como accesorio y un cinturón marrón, un conjunto que reflejó la estética contemporánea de la colección.

Aunque esta fue la primera experiencia de ambos sobre una pasarela internacional, Jayden ya había tenido un acercamiento reciente al universo de la moda. En mayo asistió al desfile de la colección Crucero 2027 de Dior, celebrado en el LACMA de Los Ángeles, consolidando así su interés por este sector.

Tras finalizar el desfile en París, Jayden compartió varias fotografías de la experiencia en su cuenta de Instagram y expresó su agradecimiento a los organizadores. “Muchas gracias @gvasalia por hacerme desfilar en tu increíble desfile de moda para @vetements_official”, escribió junto a una serie de imágenes tomadas durante su estancia en la capital francesa.

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El joven también destacó el significado que tuvo esta oportunidad para su desarrollo profesional. “Siempre estaré agradecido por esta increíble oportunidad”, añadió. “Fue un honor desfilar junto a un grupo de modelos tan extraordinario. Gracias a todos los que hicieron de esta una experiencia tan maravillosa”, concluyó en su publicación.

El debut de los hermanos recibió muestras de apoyo por parte de varios integrantes de la familia Spears. Aunque Britney Spears y Kevin Federline no realizaron comentarios públicos sobre el acontecimiento, Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante, reaccionó positivamente a la publicación de Jayden. Asimismo, su hija Maddie dejó un mensaje de felicitación al escribir: “Estoy muy orgullosa de ti”, además de compartir una fotografía comparativa de ambos hermanos durante el desfile acompañada de la frase “muy orgullosa” y dos corazones.

El crecimiento profesional de Sean y Jayden coincide con un periodo especialmente delicado para su madre. La artista de 44 años permanece alejada de la industria musical mientras enfrenta una compleja situación personal. En marzo fue arrestada y acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y, semanas después, decidió ingresar voluntariamente a un centro de rehabilitación para recibir atención especializada.

A través de un comunicado difundido por su representante, se informó que sus hijos tendrán un papel importante durante este proceso de recuperación. “Fue un incidente lamentable e inexcusable”, señala el documento, que también precisa: “Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida”.

El mensaje concluye explicando el respaldo familiar que acompañará a la cantante durante esta etapa. “Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento” y “Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a idear un plan necesario y largamente esperado para garantizar su éxito y bienestar”, afirma el comunicado, mientras Sean y Jayden comienzan a construir un camino propio en la industria de la moda internacional.