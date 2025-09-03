Luna de Maíz 2025 iluminará septiembre con su esplendor rojizo

La fría luna llena del 7 de septiembre alcanzará su punto máximo de iluminación a las 18:09 GMT, coincidiendo con un eclipse lunar total que transformará el satélite en una mística "Luna de Sangre".

El cielo del próximo domingo 7 de septiembre se prepara para un espectáculo celestial: la Luna de Maíz, también conocida como "Luna de Cosecha", alcanzará su plenitud con un brillo notablemente amarillo rojizo, en una noche que también registrará un eclipse lunar total.

El punto máximo de iluminación se producirá a las 18:09 GMT. Este momento sin duda captará la atención de aficionados y observadores, ya que coincide con el fenómeno de sombra terrestre que tornará la luna en una intensa gama roja, caracterizando la denominada "Luna de Sangre".

Aunque la fase total del eclipse podrá observarse en su plenitud desde regiones como Europa, Asia, África y Oceanía, en México y gran parte de América solo se apreciará la luna llena sin el efecto rojizo completo. No obstante, el evento sigue siendo astronómicamente significativo y culturalmente resonante.

El nombre de "Luna de Maíz" proviene de las antiguas tradiciones agrícolas de Norteamérica, donde esta luna señalaba el momento de la cosecha del maíz. Su luz permitía a los agricultores continuar trabajando hasta entrada la noche, convirtiendo a este plenilunio en un símbolo de abundancia y cierre de ciclo.

Astronómicamente, la luna estará en la constelación de Acuario durante dicha noche, y el planeta Saturno se ubicará cerca, ofreciendo un panorama celeste aún más atractivo para el observador atento.

Para disfrutar de este espectáculo, se aconseja buscar un lugar con baja contaminación lumínica, consultar el pronóstico del tiempo y llegar antes del anochecer para ser testigo del ascenso lunar sobre el horizonte, una combinación perfecta para capturar la belleza de este evento.

