¡Hasta Maluma! El cantante estrena lujoso Ferrari y la policía de tránsito lo detiene

El automóvil, que ha sido calificado como una verdadera obra de arte sobre ruedas, no es un modelo cualquiera. El Purosangre es el primer SUV de la marca italiana, y la versión de Maluma es todavía más especial.

El cantante colombiano Maluma es conocido por su estilo extravagante, tanto en la música como en su vida personal. Su última y más llamativa adquisición, un exclusivo Ferrari Purosangre verde menta, no fue la excepción. Lo que prometía ser un majestuoso desfile por las calles de Medellín se convirtió en una anécdota viral cuando el artista fue detenido por las autoridades en un control de rutina. Este incidente no solo causó revuelo entre sus seguidores, sino que también puso de manifiesto que el lujo y la fama no eximen a nadie de las reglas de tránsito.

El automóvil, que ha sido calificado como una verdadera obra de arte sobre ruedas, no es un modelo cualquiera. El Purosangre es el primer SUV de la marca italiana, y la versión de Maluma es todavía más especial, con una inscripción personalizada que lee "Don Juan 1/1", lo que resalta su carácter de pieza de colección única en el mundo. Con un valor estimado de más de 400 mil dólares, el vehículo se convirtió en el centro de todas las miradas, atrayendo la atención de transeúntes y curiosos que se aglomeraron para ver al "Pretty Boy" al volante.

La semana anterior, Maluma ya había generado gran expectativa en sus redes sociales al compartir imágenes del momento en que celebraba la llegada del Ferrari con una botella de champaña. Junto a las fotos, el artista publicó un mensaje inspirador en Instagram que rezaba: “Si puede soñarlo, puedes lograrlo”, una frase que resonó con miles de sus seguidores. Este nuevo automóvil se suma a su ya impresionante colección de vehículos de alta gama, que incluye un Ferrari F8 Tributo morado y un elegante Porsche 911 Turbo negro, entre otros.

Puedes leer: ¡Historias de terror! Abaten al prófugo que mantuvo por años a sus hijos escondidos en un bosque

El momento de la detención, aunque inesperado, fue capturado y rápidamente se difundió en redes sociales, transformándose en una anécdota divertida. Dos agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín detuvieron el vehículo como parte de un procedimiento habitual. Con el profesionalismo que caracteriza a las autoridades de tránsito, los agentes procedieron a verificar la documentación del automóvil. Afortunadamente, todo estaba en orden, lo que permitió a Maluma continuar su camino sin contratiempos.

Te puede interesar: 50 Cent debuta con la serie '50 maneras de atrapar a un asesino'

Este breve encuentro con la ley subraya un punto importante: la igualdad ante las normas, sin importar el estatus. El incidente sirve como un recordatorio de que, incluso para una figura de la talla de Maluma, el cumplimiento de las leyes de tránsito es fundamental. Aunque la parada fue momentánea, dejó una historia memorable que el artista, conocido por su cercanía con el público, probablemente recordará con una sonrisa, confirmando que la vida fuera de los escenarios a veces depara las sorpresas más inesperadas.