¡Historias de terror! Abaten al prófugo que mantuvo por años a sus hijos escondidos en un bosque

Un trágico final fue el resultado de una de las búsquedas más intensas y prolongadas de la historia reciente de Nueva Zelanda. Tom Phillips, el padre que se había fugado con sus tres hijos por casi cuatro años, fue abatido a tiros por la policía este lunes durante un enfrentamiento que terminó en la región montañosa de Waikato. El suceso no solo pone un punto final a la angustia de una familia, sino que también revela la peligrosa escalada de un caso que mantuvo en vilo a todo el país.

Desde su desaparición en diciembre de 2021, después de una disputa con su expareja, Phillips se convirtió en un fantasma escurridizo que evadió a las autoridades en múltiples ocasiones. La policía lo sospechaba de una serie de crímenes graves, incluyendo robo con agravantes, lesiones y posesión ilegal de un arma de fuego, lo que hizo de su captura una prioridad nacional. Sin embargo, su conocimiento del terreno y la ayuda de una supuesta red de apoyo local le permitieron mantenerse oculto en las remotas zonas de la Isla Norte.

Puedes leer: Keanu Reeves inspira el 'Suit Jitsu' en un torneo de artes marciales

El fin de su huida llegó tras una alerta por robo en Waikato. Según la subcomisaria de la policía de Nueva Zelanda, Jill Rogers, Phillips abrió fuego contra un oficial con un rifle de alta potencia, hiriéndolo en la cabeza antes de ser abatido por los agentes. La policía, que por mucho tiempo temió que el caso terminara en una confrontación mortal, finalmente se vio obligada a responder con fuerza letal. El oficial herido, cuya condición no fue revelada en detalle, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El momento más crítico y esperado de este dramático suceso fue el rescate de los tres niños. Uno de ellos estaba presente durante el tiroteo y, afortunadamente, no resultó herido. Fue rápidamente atendido por los agentes. Sin embargo, el destino de los otros dos menores se mantuvo en el aire por varias horas, provocando una búsqueda desesperada de más de 50 oficiales que peinaron la densa vegetación de la zona. El alivio llegó alrededor de las 16:30, cuando los niños, de 9, 10 y 12 años, fueron encontrados sanos y salvos en un campamento aislado en el bosque.

Te puede interesar: 'Super Mario', el videojuego que cumple 40 años creciendo con sus fans

La noticia del rescate fue recibida con un suspiro de alivio en todo el país. "Saber que los niños están a salvo y ahora reciben cuidados después de casi cuatro años es un alivio absoluto", declaró la subcomisaria Rogers. La madre de los menores, conocida como Cat, expresó su profundo alivio a la cadena nacional RNZ: "Los extrañamos cada día durante casi cuatro años, y deseamos darles la bienvenida a casa con amor y cuidados".

Este caso, que dividió a la comunidad de Marokopa entre quienes veían a Phillips como una víctima de las circunstancias y quienes lo consideraban un criminal, pone de manifiesto la compleja naturaleza de la fuga. Las autoridades creen que su red de apoyo, que le suministraba víveres y alojamiento, pudo haber colapsado en las últimas semanas, lo que lo llevó a cometer más robos y, en última instancia, a ser acorralado. El fin de esta pesadilla trae consigo la esperanza de que los niños puedan recuperar una vida normal, lejos de la clandestinidad y el peligro.

Con datos de AFP