Keanu Reeves inspira el 'Suit Jitsu' en un torneo de artes marciales

La influencia de John Wick va mucho más allá del cine de acción. El rigor con el que Reeves abordó cada filmación inspiró a la creación de un deporte que mezcla disciplina, espectáculo y estética cinematográfica.

El fenómeno cultural no solo transformó la forma de filmar escenas de acción en Hollywood, también dio origen a una disciplina deportiva única. El “suit jitsu”, un torneo donde los competidores luchan con trajes formales al mejor estilo del legendario asesino interpretado por Keanu Reeves.

El evento insignia, conocido como “John Wick Invitational”, celebrará en 2025 su segunda edición consecutiva. Esta competencia fusiona el espectáculo cinematográfico con la técnica del jiu-jitsu brasileño, en un escenario diseñado para replicar la estética de las películas: música electrónica, iluminación dramática y luchadores vestidos con trajes de alta resistencia.

Según Espinof, la iniciativa surgió de la fascinación por el universo John Wick, llevando la ficción al terreno deportivo. La propuesta fue clara: “hacer el John Wick” en un formato competitivo que respete las bases del jiu-jitsu, pero introduzca elementos inesperados que potencien el espectáculo.

En cada enfrentamiento, los luchadores cuentan con cinco minutos de combate regidos por las reglas tradicionales: están prohibidos los golpes, pero se permiten llaves, agarres y lanzamientos. Si no hay ganador al término del tiempo, los organizadores incorporan un arma de utilería, como pistolas o cuchillos falsos, para elevar la tensión y mantener la conexión con la saga cinematográfica.

El éxito del “suit jitsu” no puede entenderse sin la preparación extrema de Keanu Reeves para interpretar a John Wick. De acuerdo con Infobae, el actor “fue sometido a un exigente régimen de entrenamiento de combate antes de cada filmación, abarcando meses de preparación física y técnica”.

Reeves trabajó de forma directa con el equipo de dobles de acción, quienes asumían las escenas más arriesgadas, aunque él mismo destaca que realiza la mayoría de las secuencias de lucha: “Me dedico en persona a las escenas de acción, diferenciándolas de las acrobacias propiamente dichas, que quedan en manos de los especialistas”.

Su compromiso con la autenticidad marcó un antes y un después en la industria. En palabras recogidas por Infobae, Reeves enfatizó que “la exigencia física y técnica para dar vida a John Wick ha transformado su carrera”, y subrayó el valor del trabajo colectivo: desde los dobles hasta los operadores de cámara.

La autenticidad del John Wick Invitational se respalda con alianzas estratégicas. Una de ellas es la marca xSuit, que provee los trajes usados en combate, sometidos a pruebas de comodidad y resistencia en condiciones extremas, como detalla Espinof.

Además, la cobertura audiovisual del torneo también ha sido innovadora. La primera edición utilizó una cámara cinematográfica que seguía de cerca cada movimiento, mientras que la segunda adoptó planos más generales, propios de una transmisión deportiva. Ambas ediciones están disponibles en YouTube, ampliando la audiencia y consolidando al “suit jitsu” como un fenómeno global que combina cultura pop y deporte.

Ese mismo compromiso se refleja en cada torneo, donde el tatami se convierte en un escenario que homenajea el realismo, la intensidad y la espectacularidad de una saga que ya es parte de la cultura contemporánea.