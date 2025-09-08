Star Wars | Sable de luz de Darth Vader rompe récord en subasta: más de $3,6 millones

Un objeto legendario del cine de ciencia ficción acaba de hacer historia en el mundo del coleccionismo .

El sable de luz utilizado en pantalla por Darth Vader durante The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983) fue subastado por la suma de 3,654,000 millones de dólares, confirmó la casa de subastas Propstore, reconocida a nivel internacional por su trayectoria de más de 25 años dedicada a la memorabilia cinematográfica.

El arma de uno de los villanos más célebres de la cultura popular se ha convertido en lo que los organizadores califican como “el santo grial” del coleccionismo. Según la descripción oficial del lote, “la pieza es considerada un auténtico ‘santo grial’ para los coleccionistas del mundo, tiene un valor en 1 y 3 millones de dólares”. Propstore subrayó que se trata de “uno de los objetos más icónicos del cine de ciencia ficción, al alcance de la gente común por primera vez en 40 años”.

Su relevancia cultural ha sido comparada con objetos tan emblemáticos como las zapatillas rojas usadas por Judy Garland en El mago de Oz (1939).

El sable de luz rojo está íntimamente ligado a la identidad de Darth Vader, personaje interpretado originalmente por David Prowse y considerado uno de los villanos más memorables del cine. Con esta arma, el Sith protagonizó duelos decisivos frente a su hijo Luke Skywalker, marcando el giro narrativo más importante de la saga.

Este sable, conocido como “el sable de duelista”, aparece en las escenas más recordadas de The Empire Strikes Back, considerada por críticos como la mejor entrega de la franquicia e incluso una de las grandes películas de la historia, y en Return of the Jedi, cinta que simbolizó el clímax de la fiebre mundial por Star Wars y fue portada en revistas como Time.

Ambas producciones recibieron múltiples nominaciones y premios en los Oscar y los BAFTA, consolidando su estatus como hitos de la cultura cinematográfica.

En el documental The Birth of the Lightsaber (2004), el creador de la saga, George Lucas, reflexionó sobre la carga simbólica de estas armas en la narrativa galáctica: “Era un símbolo de un tiempo más simple, un tiempo antes de que el poder tomara el control, un tiempo en que el honor gobernaba. En la película era más un símbolo que un arma real”.

El valor de esta pieza no solo radica en su papel en la saga, sino también en su peculiar fabricación. El libro de autenticidad incluido en la subasta detalla que la base del sable es un mango de flash de cámara MPP Microflash, utilizado por fotógrafos de prensa británicos. Un objeto vintage reciclado por el equipo de utilería que, décadas después, se transformó en un mito del cine moderno.

El director de operaciones de Propstore, Brandon Alinger, celebró el acontecimiento con entusiasmo: “El resultado marca un momento histórico no sólo para nuestra empresa, sino para todo el mundo del coleccionismo de cine”.

El ejecutivo destacó que el sable de Darth Vader se convirtió en la pieza más valiosa de Star Wars jamás subastada, calificando el hecho como algo “increíblemente especial” y prueba del enorme poder cultural de la franquicia.

Más de cuatro décadas después de su aparición en pantalla, el sable de Darth Vader continúa siendo un referente de la “mitología moderna” creada por George Lucas. Su venta multimillonaria confirma que Star Wars no es solo una saga de películas, sino un fenómeno cultural que sigue marcando a generaciones enteras de fanáticos y coleccionistas en todo el mundo.