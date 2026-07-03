Maná estaría en el show de medio tiempo del México vs. Inglaterra

En medio de la atención mediática, el vocalista de la agrupación, Fher Olvera, también reaccionó recientemente a declaraciones del cantante de Liam Gallagher, quien había pronosticado una derrota de México por 5-0 ante Inglaterra.

La banda Maná sería la encargada del espectáculo de medio tiempo del partido del próximo domingo 5 de julio, cuando México enfrente a Inglaterra, en un evento que ha generado gran expectativa entre los aficionados, según informan medios mexicanos.

De acuerdo con los reportes difundidos, “habrá show de medio tiempo” y Maná sería la agrupación seleccionada para “encender el partido de México vs. Inglaterra”, presentando un espectáculo especial en lo que sería el último juego del torneo para el conjunto mexicano.

La banda ya tiene antecedentes en eventos futbolísticos de gran magnitud, luego de haber participado en la ceremonia de apertura de un Mundial celebrado en México, donde compartieron escenario con otros artistas internacionales.

En medio de la atención mediática, el vocalista de la agrupación, Fher Olvera, también reaccionó recientemente a declaraciones del cantante de Liam Gallagher, quien había pronosticado una derrota de México por 5-0 ante Inglaterra. Olvera rechazó ese comentario y aseguró que el resultado del encuentro se definirá en la cancha este domingo.

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Por el momento, ni los organizadores del evento ni las selecciones involucradas han confirmado oficialmente la participación de Maná en el espectáculo, aunque la información ha sido ampliamente replicada por medios mexicanos.

El posible show se sumaría a la tendencia de grandes eventos deportivos que incorporan presentaciones musicales para acompañar los partidos de alto perfil internacional.