Panamá mueve ficha para seducir a los Premios Billboard de la Música Latina

Ciudad de Panamá, Panamá/La alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina podría tener un nuevo destino, y no, no es en la usual Las Vegas o en la mismísima Miami.

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, viajó el miércoles a Miami, Estados Unidos, para sostener una reunión con el CEO de los Premios Billboard a la Música Latina. El objetivo principal de la misión es explorar la posibilidad de que Panamá se convierta en la sede de este importante y reconocido evento musical internacional para el próximo año.

Tras el éxito alcanzado con la reciente celebración de los Premios Juventud en el país, el alcalde Mizrachi destacó que la capital panameña ha demostrado estar lista para convertirse en un punto estratégico para la industria del entretenimiento y la realización de eventos internacionales de gran impacto.

“Tenemos la esperanza y queremos hacer la misma magia que con los Premios Juventud y traer los Billboard a Panamá para el próximo año”, afirmó Mizrachi.

El alcalde resaltó que albergar los Premios Billboard de la Música Latina representaría una oportunidad sin precedentes para el país, impulsando significativamente la economía, el turismo, la cultura y la proyección internacional de Panamá a nivel global, reafirmando su imagen como un destino de primer nivel.

Con esta gestión, Panamá busca consolidarse como un hub regional para la realización de grandes producciones, fortaleciendo su posición como destino ideal para el entretenimiento y los negocios en la región.

Los Premios Billboard a la Música Latina, conocidos originalmente como Billboard Latin Music Awards, son la celebración de mayor trayectoria y prestigio en el ámbito de la música latina. Su origen se remonta a la revista Billboard, una publicación que comenzó su andadura en 1894 en Cincinnati, enfocada inicialmente en circos y ferias, pero que a partir de los años 40 se centró exclusivamente en la música, creando las famosas listas de popularidad.

La ceremonia de premiación, tal como la conocemos hoy, se celebró por primera vez en 1994, pero fue a partir de 1999 cuando la cadena Telemundo inició su transmisión, logrando un alcance masivo en todo el continente americano. A diferencia de otros galardones, los finalistas de los Billboard se eligen con base en las ventas reales, los streamings y la difusión radial de los artistas, conforme al rendimiento de su música en las listas de Billboard.

El trofeo que reciben los ganadores es una pieza de material transparente que pesa aproximadamente tres libras y mide nueve pulgadas de altura. A lo largo de su historia, los premios han acumulado récords impresionantes:

El artista masculino con el mayor número de trofeos en la historia de la premiación es el español Enrique Iglesias, con más de 40 galardones.

En el ámbito femenino, la artista con el mayor número de premios es la colombiana Shakira, con un palmarés que supera las tres decenas de estatuillas.