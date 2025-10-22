Miguel Varoni: Pedro el Escamoso es un 'reflejo muy latinoamericano, echado pa’lante y con corazón'

Miguel Varoni asegura que mucho del personaje de Pedro El Escamoso ha quedado en su vida.

Ciudad de Panamá/El actor colombiano Miguel Varoni volvió a Panamá con una misión doble: reencontrarse con el público que lo vio crecer junto a Pedro el Escamoso y sumarse como jurado estelar a la gran final de Tu Cara Me Suena, que se llevará a cabo esta noche a las 8:00 p.m. por TVN.

En una cálida y animada entrevista con Noticias AM, Varoni habló del regreso de su icónico personaje —ahora “más escamoso que nunca”— y de lo que ha significado para su carrera y para miles de familias en Latinoamérica.

Pedro es una persona muy latinoamericana: echado pa’lante, que no se deja bajar, que siempre cree que puede hacerlo todo… aunque a veces se meta en líos”. — Miguel Varoni - Actor Colombiano

“Es un mentiroso, sí, pero un mentiroso lindo, con un gran corazón. Por eso la gente lo adora, lo extraña y lo vuelve a abrazar como si nunca se hubiera ido”, indicó Varoni.

Varoni explicó que la nueva entrega de la serie no solo revive al personaje, sino que lo actualiza: Pedro regresa deportado de Estados Unidos, se reencuentra con un hijo que se convirtió en un genio de las finanzas y se lanza de nuevo al amor —esta vez, con más torpeza que nunca—. “Lo bonito es que las nuevas generaciones también están descubriendo a Pedro. Los papás les dicen: ‘Miren esto en Netflix’, y de pronto toda la familia vuelve a sentarse frente al televisor. Eso es un regalo”.

Cuando se le preguntó cuánto de Pedro el Escamoso hay en Miguel Varoni, respondió con sinceridad: “Ya en este momento, bastante. Pero no, en serio: Pedro me enseñó mucho. Estoy muy agradecido con la vida, con Caracol y con Disney por creer que valía la pena traerlo de vuelta”.

La preparación para retomar el personaje, lejos de ser un proceso tortuoso, fue casi natural. “En los ensayos, en cuanto agarré el libreto… ahí estaba. Pedro nunca se fue, solo estaba escondido”, confesó.

Tu Cara Me Suena

Esta noche, además de verlo en pantalla como el inolvidable Pedro, el público panameño podrá disfrutar de Varoni en un rol inédito: como cuarto jurado de la final de Tu Cara Me Suena. “Me dijeron que lo que viene es duro, y que es en vivo… ¡a las 8 y termina a las 10!”, bromeó. “Pero con el talento que hay en este concurso, merece toda la atención. Es una de las ediciones más reñidas que he visto”.

Miguel Varoni no ocultó su cariño por Panamá: