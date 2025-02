¡No estudió! Ministro de Educación de Colombia reprobó su tesis de maestría

Un hecho inesperado ha generado un intenso debate en Colombia, luego de que la Universidad Nacional informara en un comunicado que el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, reprobara la defensa de su tesis de maestría en Ciencias Económicas. Según la institución, el tribunal evaluador determinó que su trabajo titulado "Pertinencia y Efectos de un Programa de Trabajo Garantizado en Colombia" no cumplía con los requisitos académicos necesarios.

La Facultad de Ciencias Económicas de la universidad señaló que el documento, en su versión actual, presenta deficiencias tanto en su estructura teórica como en su rigor conceptual, lo que llevó a los jurados a rechazar su aprobación.

Al ser consultado sobre la situación, Rojas reconoció que su preparación fue insuficiente: “Pues sí. No tuve tiempo de preparar la defensa, cumplí la cita por respeto con los jurados, pero sabía que no iba a poder sustentarla porque no he tenido tiempo de prepararla”, declaró a W Radio.

El ministro también explicó que deberá presentar nuevamente su tesis, aunque admitió que la falta de tiempo sigue siendo un obstáculo: “Debo volver a presentarla, pero quién sabe si pueda tener el tiempo de ajustar y prepararla”, agregó.

Los medios locales hicieron eco de la noticia, mientras en redes sociales numerosos usuarios bromeaban: "¿Cuál es el colmo de un ministro de Educación?".

La Universidad Nacional precisó que las respuestas del funcionario durante la defensa tampoco lograron satisfacer los criterios exigidos. Frente a esta situación, Rojas tiene dos opciones: corregir las falencias identificadas en su trabajo o, si lo considera necesario, optar por un nuevo tema dentro de los lineamientos académicos de la institución.

En un comunicado oficial, la casa de estudios subrayó que este procedimiento es completamente normal dentro de la universidad cuando un trabajo académico no alcanza los estándares de calidad requeridos por una institución de alto nivel.

De acuerdo con las normativas de la universidad, el ministro cuenta con un plazo máximo de 12 meses para realizar las modificaciones pertinentes y presentar nuevamente su sustentación.

Rojas es el tercer ministro en esa cartera, desde que en 2022 asumió el gobierno el presidente izquierdista Gustavo Petro, y ha sido criticado por lenguaraz, comentarios insultantes en redes sociales y pocos estudios para asumir un ministerio que por tradición suelen ocupar grandes académicos.

La controversia ocurre en medio de una crisis del gabinete de Petro. Tras una escandalosa reunión de ministros a principios de febrero, que por primera vez fue televisada en directo, el mandatario pidió la renuncia a todos sus jefes de cartera y está en proceso de renovar los cargos. En esa reunión, a la cual llegó tarde, Rojas fue criticado por el mandatario, quien le reprochó por incumplimientos de esa cartera.