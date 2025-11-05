Modelo de OnlyFans hallada muerta: investigan al rapero Namewee

La muerte de la influencer y modelo de OnlyFans Hsieh Yu-hsin conocida globalmente como Iris Hsieh pasó de ser considerada un fallecimiento súbito a una investigación por asesinato. La joven creadora de contenido de 31 años, que acumulaba más de 546.000 seguidores en Instagram, fue hallada sin vida en la bañera de un hotel en Kuala Lumpur el 22 de octubre.

De acuerdo con New Straits Times, el cuerpo fue descubierto alrededor de las 13:40 en un hotel ubicado en Jalan Conlay. La policía anunció que el expediente fue reclasificado y ahora se investiga bajo la Sección 302 del Código Penal de Malasia, normativa que contempla severas sanciones, incluida la pena de muerte o largas condenas de prisión en caso de homicidio.

Uno de los elementos que intensificó la atención mediática fue la presencia del rapero malasio Wee Meng Chee, conocido como Namewee, quien fue identificado como la última persona que estuvo con Hsieh antes del fallecimiento.

“Para nosotros, la persona que estuvo por última vez con la víctima está involucrada en el caso”, declaró el jefe de la policía de Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, según New Straits Times. El funcionario añadió que el músico será citado para colaborar con la investigación y que “dependiendo de los hallazgos decidiremos si debe ser tratado como sospechoso”.

Según Channel News Asia, Hsieh llegó a Malasia el 20 de octubre para un proyecto audiovisual que iba a realizar junto a Namewee. El artista fue quien alertó a los servicios de emergencia tras encontrarla inconsciente y aseguró haber intentado realizar maniobras de reanimación antes de llamar a una ambulancia a las 12:30.

El rapero expresó su postura públicamente el 2 de noviembre. En un mensaje en Instagram, afirmó: “Me siento profundamente apenado por la muerte de Hsieh”, asegurando además que “la ambulancia tardó casi una hora en llegar” y que confía en que “la verdad saldrá a la luz cuando se difunda el reporte policial, lo que podría demorar entre dos y tres meses”.

No obstante, la investigación policial reveló elementos que complicaron su situación legal. Un día después del hallazgo, fue arrestado por posesión y consumo de sustancias ilícitas tras incautarse nueve pastillas azules, presuntamente éxtasis, en la habitación según la BBC. Pruebas toxicológicas detectaron anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y THC en su organismo.

Namewee fue imputado por estos cargos y liberado bajo fianza tras declararse inocente el 24 de octubre, indicaron The Star y la BBC.

El jefe policial Fadil Marsus detalló que se han recabado declaraciones de empleados del hotel, personal de seguridad y trabajadores del aeropuerto, además de revisar grabaciones de cámaras de seguridad. “Se trata de una pesquisa completa que examina cada movimiento tanto de la víctima como de la persona que estuvo con ella”, afirmó a The Star.

El funcionario añadió: “La investigación continúa desde todos los ángulos […] analizaremos todos los movimientos tanto de la víctima como del sospechoso para determinar su grado de implicación”.

Los resultados de la autopsia y los análisis toxicológicos aún no han sido divulgados, por lo que la causa exacta de la muerte permanece indeterminada. Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información contactarse con la policía.

De confirmarse homicidio, la legislación malasia prevé la pena de muerte o entre 30 y 40 años de prisión, además de al menos 12 azotes. En relación con los delitos de drogas, la ley contempla penas de hasta cinco años y nueve azotes por posesión, y hasta dos años por consumo.

Mientras los peritajes avanzan, el caso continúa en el centro de la atención internacional, rodeado de interrogantes sobre las últimas horas de la modelo y el papel de Namewee en los acontecimientos.