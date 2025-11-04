Britney Spears desactiva su Instagram en medio de acusaciones contra Kevin Federline

La desaparición de la artista en la plataforma volvió a encender las alarmas entre sus seguidores y la industria del entretenimiento.

La estrella del pop Britney Spears eliminó su cuenta el 2 de noviembre, luego de una cadena de publicaciones crípticas, mensajes emocionales y videos que generaron inquietud. Ahora, al intentar acceder a su perfil, la plataforma despliega el aviso: “Este perfil puede haber sido eliminado”. La salida repentina de la artista de 43 años de su red social más activa coincide con un escalamiento público en las tensiones con su exesposo, Kevin Federline, y el lanzamiento de sus memorias, You Thought You Knew.

Antes de desaparecer de Instagram, Spears compartió diversas publicaciones que llamaron la atención de sus fanáticos por su tono emocional y su estética inquietante. En una de ellas, difundida el 7 de octubre, la intérprete de “Toxic” mostró moretones en sus brazos y vendajes en las manos, asegurando que se había caído por las escaleras.

Acompañó las imágenes con un mensaje sobre la partida de sus hijos, Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20, quienes residen en Hawái con Federline: “Mis chicos tuvieron que irse de vuelta a Maui. Esta es mi manera de expresarme y orar a través del arte… No estoy aquí para causar preocupación ni pedir compasión. Solo quiero ser una buena mujer y mejorar”, escribió.

La artista también publicó, el 19 de octubre, una reflexión extensa en la que evocó su paso por rehabilitación en 2018, durante su tutela legal de trece años. A través de una metáfora sobre el personaje de Maléfica, Spears afirmó haber sufrido “daño cerebral” y relató la pérdida de autonomía durante ese periodo:

“Tuve una experiencia traumática… Durante cuatro meses no tuve una puerta privada y se me obligó ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado”, expresó.

El silencio actual de la cantante en redes sociales se produce en plena difusión de fragmentos del nuevo libro de Kevin Federline, publicados por medios como The New York Times y E! Online. En el texto, el exbailarín de 47 años comenta detalles íntimos sobre su matrimonio con Spears, la crianza de sus hijos y supuestas infidelidades. Además, manifestó preocupación por la salud mental de su exesposa, reavivando la conversación pública sobre la estabilidad emocional de la artista.

Britney no tardó en responder. El 15 de octubre escribió en X, acusando a Federline de manipulación emocional y de lucrar con su historia: “Ser amada incondicionalmente y con un corazón ingenuo como el mío, mientras siempre me hacen creer que soy la mala, y ellos se benefician de mi sufrimiento… Oh, querido Jesús, muéstrame que existe un Dios”, publicó.

En otros mensajes, Spears insistió en que su expareja busca desacreditarla públicamente: “¿Por qué está tan enfadado? Lo aterrador es que convence a la gente. Me deja sin palabras”, escribió, denunciando que Federline “la estaba atacando públicamente”.

Un portavoz de la cantante respondió oficialmente el 14 de octubre, subrayando la postura de la artista: “Con el lanzamiento del libro de Kevin, una vez más él y otros buscan lucrar a su costa. Todo lo que a Britney le importa son Sean Preston y Jayden James, y protegerlos de esta exposición innecesaria”, afirmó el comunicado, señalando que Spears está concentrada en su bienestar emocional y el vínculo con sus hijos.

Desde que recuperó su libertad legal en 2021, Britney Spears ha utilizado las redes sociales como vía principal de expresión personal. Sin embargo, esta nueva desaparición digital, sumada al contexto de conflicto mediático con Federline, alimenta la inquietud colectiva sobre su estado emocional. Entre mensajes de apoyo y llamados a la privacidad, el público sigue observando atentamente cada movimiento de la artista, cuya vida post-tutela continúa marcada por la exposición y una narrativa pública compleja.