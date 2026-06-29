Muere Miguelito Cano, leyenda de la décima y el folclor panameño

El Ministerio de Cultura resaltó que Miguelito Cano dejó una huella imborrable en la tradición oral, la décima y el folclore panameño, gracias a su talento, compromiso y profundo amor por las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El folclor panameño está de luto tras el fallecimiento del reconocido trovador Miguelito Cano, conocido como el "Látigo de Valle Rico", una de las figuras más representativas de la décima y las tradicionales cantaderas del país. Su muerte fue confirmada este lunes 29 de junio, dejando un profundo pesar entre cultores, artistas y amantes de las expresiones culturales panameñas.

Originario de Valle Rico, en la provincia de Los Santos, Miguelito Cano se distinguió por su potente voz, su extraordinaria agilidad para la improvisación y su dominio de la espinela, cualidades que lo convirtieron en un referente obligado de las cantaderas de la región de Azuero y de la décima panameña.

A lo largo de su trayectoria, no solo fue reconocido por su talento sobre los escenarios, sino también por su dedicación a mantener viva la tradición folclórica, compartiendo sus conocimientos con las nuevas generaciones de trovadores. Además de su faceta artística, Cano conservó siempre sus raíces como hombre de campo y ganadero, manteniendo un estrecho vínculo con su tierra natal.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Ministerio de Cultura expresó sus condolencias a través de sus redes sociales, destacando el invaluable legado que deja el artista.

"La décima panameña está de luto", señaló la institución en un comunicado en el que, en nombre de la ministra Maruja Herrera y de todos sus colaboradores, manifestó sus más sentidas condolencias por la partida del reconocido trovador.

El Ministerio resaltó que Miguelito Cano dejó una huella imborrable en la tradición oral, la décima y el folclore panameño, gracias a su talento, compromiso y profundo amor por las expresiones culturales que forman parte de la identidad nacional.

Asimismo, destacó que su legado permanecerá vivo en cada verso y en las nuevas generaciones de decimeros que encontrarán inspiración en su obra y en su incansable labor por preservar una de las manifestaciones culturales más representativas de Panamá.

Con la partida de Miguelito Cano, el país pierde a una de las voces más emblemáticas de la décima panameña, pero su recuerdo permanecerá en las cantaderas, en la tradición oral y en el corazón de quienes continúan manteniendo vivo el folclor nacional.