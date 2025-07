Muerte de Hulk Hogan: Video muestra sus últimos momentos antes del colapso fatal

La leyenda de la lucha libre mundial, Hulk Hogan, falleció el jueves 24 de julio en Clearwater, Florida, a los 71 años, tras sufrir un aparente ataque cardíaco. El mundo del entretenimiento y del deporte está de luto por la pérdida de una figura emblemática que trascendió generaciones, y un video filtrado en redes sociales muestra los desgarradores últimos momentos del ídolo antes de ser declarado muerto en el hospital.

Una usuaria de TikTok, capturó en vivo cómo los paramédicos sacaban al luchador en una camilla desde su residencia frente al mar. En el video, se puede observar la angustia del equipo de rescate realizando maniobras de resucitación mientras las sirenas de las ambulancias resuenan en el fondo. Las imágenes también muestran el despliegue de patrullas y camiones de bomberos en el lugar. Finalmente, la camilla fue ingresada a una ambulancia que trasladó a Terry Bollea, nombre real de Hulk Hogan, al Hospital Morton Plant, donde fue declarado muerto a las 11:17 a.m.

Hulk Hogan venía atravesando un complicado estado de salud desde mayo de este año, cuando fue sometido a una delicada cirugía de columna llamada disectomía cervical anterior (ACDF). Este procedimiento, altamente invasivo, requería una larga y exigente recuperación, y aunque se mantenía optimista, su estado físico se fue deteriorando con el paso de los meses. Su esposa, Sky Daily, desmintió públicamente los rumores de coma semanas atrás, pero sí admitió que había complicaciones en la voz y el esófago producto de la operación.

Te puede interesar: Pedro Pascal | ¿Quién es su hermana y por qué está conquistando la escena global?

El Departamento de Policía de Clearwater emitió un comunicado detallando el incidente: “A las 9:51 de la mañana, el cuerpo de rescate de Clearwater y la policía acudieron al número 1000 de El Dorado Avenue tras recibir una llamada por una emergencia médica. El paciente, Terry Bollea, fue trasladado rápidamente al Hospital Morton Plant, donde se certificó su muerte a las 11:17 a.m. Se ha iniciado una investigación rutinaria, aunque no hay indicios de conducta sospechosa en relación con su fallecimiento”.

La noticia generó una ola de reacciones inmediatas en redes sociales. Personalidades del mundo del wrestling, del cine y hasta la política lamentaron su partida. El expresidente Donald Trump, amigo personal del luchador, envió sus condolencias en privado. WWE confirmó que le rendirá homenaje esta noche en SmackDown y también durante el próximo episodio de Raw, con un minuto de silencio y el tradicional repique de diez campanadas en su honor.

Una de las reacciones más emotivas fue la del legendario Ric Flair, quien compartió un sentido mensaje: “Estoy completamente impactado al enterarme del fallecimiento de mi gran amigo Hulk Hogan. Nuestra amistad ha significado todo para mí. Fue uno de los primeros en visitarme cuando estaba en el hospital con un 2% de probabilidades de sobrevivir, y rezó a mi lado. Hulk también me prestó dinero cuando Reid estaba enfermo. ¡Nadie se comparará contigo! Descansa en paz, amigo”, escribió el “Nature Boy”.

Te puede interesar: Del garaje al estrellato: los 100 podcasts que redefinieron la cultura digital, según TIME

Otras figuras como Undertaker, Triple H, Vince McMahon y Kurt Angle también se sumaron al tributo, destacando el legado único que dejó Hogan tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

Hulk Hogan no solo fue el rostro de la WrestleMania original y el primer gran ícono pop del wrestling mundial. También dejó tras de sí un vasto imperio empresarial, con negocios en la industria cervecera, restaurantes, tiendas y su más reciente proyecto: Real American Freestyle Wrestling, una iniciativa para revivir la lucha amateur estadounidense.

La empresa, que tenía planeado su debut el 30 de agosto, continuará adelante. Así lo confirmó su socio Eric Bischoff, quien publicó un comunicado en la red social X: “Hoy hemos perdido a nuestro comisionado, a un amigo, y el wrestling ha perdido a uno de sus grandes referentes. Hulk veía este deporte como una hermandad. Real American Wrestling era su proyecto más íntimo. Él revisaba videos, negociaba contratos, hablaba con luchadores. Todo era personal para él. Y así lo honraremos”.

Con la partida de Hulk Hogan, el wrestling pierde a uno de sus titanes más influyentes. Su legado, sin embargo, trasciende títulos y audiencias. Fue pionero en llevar la lucha libre a la cultura mainstream, convirtiéndose en un símbolo de fuerza, coraje y espectáculo.

Su lema inmortal, “Train, Say Your Prayers, and Eat Your Vitamins”, será recordado por generaciones de fanáticos que crecieron admirando al hombre de la bandana roja y los músculos de acero. Hoy, más que nunca, la frase cobra fuerza: “La Hulkmanía vivirá para siempre”.