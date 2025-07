Pedro Pascal | ¿Quién es su hermana y por qué está conquistando la escena global?

Lux Pascal ya no es simplemente “la hermana trans de Pedro Pascal”. Con una carrera consolidada, una voz firme en la defensa de los derechos LGBTQ+ y una autenticidad desbordante, se ha convertido en una de las figuras más potentes y respetadas del arte y el activismo contemporáneo. Su historia es la de una artista que ha sabido trascender etiquetas para dejar una huella en el teatro, el cine, la televisión y la lucha por la dignidad de las personas trans.

Nacida el 4 de junio de 1992 en Orange County, California, bajo el nombre de Lucas Balmaceda Pascal, Lux es hija de padres chilenos exiliados tras el golpe de Estado de 1973. Su madre, Verónica Pascal Ureta, es sobrina de Andrés Pascal Allende, líder histórico del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La familia regresó a Chile cuando ella tenía apenas tres años, y fue en ese país donde comenzó a forjarse el camino artístico que la llevaría al reconocimiento global.

Desde sus primeros pasos en la Pontificia Universidad Católica de Chile hasta su formación de posgrado en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, Lux demostró una pasión indiscutible por la actuación. Su sensibilidad artística, marcada por una conciencia social profunda, pronto se convirtió en una herramienta para contar historias invisibilizadas y generar conversaciones urgentes.

En 2021, decidió dar un paso crucial en su vida: hacer pública su transición de género. “Soy una mujer trans y me enorgullece decirlo”, declaró ese año en una entrevista con la revista Ya de El Mercurio. Con ello, no solo abrazó su identidad con valentía, sino que se convirtió en referente de visibilidad para miles de personas en América Latina. Adoptó el nombre Lux, en homenaje al apellido materno, y comenzó una etapa profesional y personal aún más intensa.

Lux ha dejado claro que su carrera no depende del renombre de su hermano. Aunque Pedro Pascal ha acaparado la atención internacional con roles en The Mandalorian, The Last of Us y Game of Thrones, Lux ha labrado su camino desde los escenarios chilenos con obras teatrales aclamadas y papeles en series como Los 80 y La Jauría, distribuida globalmente por Amazon Prime Video.

En 2017, dio el salto internacional con su participación en la tercera temporada de Narcos (Netflix), donde actuó junto a Pedro interpretando a Elías. Su presencia en el cine no tardó en crecer: Ella es Cristina, El Príncipe y No quiero ser tu hermano, son algunas de las producciones en las que brilló.

Ahora, está lista para marcar otro hito en su carrera con Miss Carbón, su primer rol protagónico en una película. En esta producción, que se estrenará en 2025, interpreta a Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans minera de la Patagonia argentina. El filme aborda una realidad histórica: durante 80 años, las mujeres estuvieron excluidas del trabajo en los yacimientos carboníferos por supersticiones arraigadas. Sobre el desafío actoral, Lux ha expresado: “Es un reto muy desafiante. Estoy tratando de hacer esta historia con mucha veracidad”.

Pero el compromiso de Lux no se limita al escenario. Su activismo es una extensión natural de su identidad y experiencia. Desde sus redes sociales y espacios públicos, ha defendido el respeto a las identidades diversas, el acceso a la salud para personas trans y la importancia de una representación digna en los medios. En sus propias palabras: “No me interesa representar el dolor. Me interesa representar la belleza de ser quien uno es”.

Lejos del tono confrontativo, apuesta por la empatía, el diálogo y la educación como herramientas de transformación. Su figura pública ha sido esencial para visibilizar la realidad de las personas trans en una región donde los discursos de odio siguen cobrando vidas y negando derechos.

“Ya no soy solo hermana trans de Pedro Pascal. Espero que tomemos conciencia y defendamos lo ganado a base de esfuerzo”, afirmó en una de sus más recientes entrevistas. Con esa frase, marca una diferencia crucial: su historia no es un apéndice de la de su hermano, sino una narrativa completa que merece ser contada por sí misma.

La relación entre Pedro y Lux Pascal ha sido motivo de ternura y orgullo público. Han compartido alfombras rojas y momentos entrañables, como cuando Pedro la fotografió con entusiasmo durante la première de Eddington en el Festival de Cannes 2024, asumiendo el rol de ‘paparazzo’ improvisado. También caminaron juntos la alfombra de El insoportable peso de un talento descomunal en 2022, dejando claro que el cariño y la admiración mutua trascienden la fama.

Aun así, Lux se mantiene firme en no dejarse definir por su vínculo familiar. Su arte, su discurso y su convicción son suficientes para ocupar el lugar que hoy tiene.

Con cada paso, Lux Pascal demuestra que ser mujer trans, actriz y activista no es una etiqueta, sino una afirmación de vida. Su voz, firme pero amable, se ha convertido en un faro para una generación que busca autenticidad, dignidad y justicia.