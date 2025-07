Cazzu rompe el silencio con furia y estalla ante la prensa

La prensa insistía en cuestionarla sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar. La escena se viralizó en segundos y reabrió el debate sobre los límites del acoso mediático.

La paciencia tiene un límite, y Cazzu lo dejó claro. Durante un encuentro reciente con la prensa en Argentina, la intérprete de “Mucha data” fue abordada por reporteros que, sin rodeos, volvieron al tema que ha marcado su vida personal durante el último año: su separación con Christian Nodal y la nueva relación del cantante con Ángela Aguilar.

Las cámaras captaron el momento exacto en que la llamada ‘Jefa del trap’ no pudo más con la insistencia. Luego de recibir preguntas sobre la supuesta infidelidad, la reacción de su hija Inti, e incluso las indirectas de los fans hacia Nodal y su actual esposa, Cazzu estalló: “¡Qué pregunta de mie*!”, lanzó sin filtros, alejándose del lugar con una expresión de indignación que rápidamente se volvió viral.

El incidente no solo dominó las redes sociales, donde frases como “Cazzu tiene razón” y “La prensa se pasó” escalaron en tendencia, sino que también despertó un debate más profundo.

Aunque la relación entre Cazzu y Nodal terminó hace más de un año, la atención sobre esta ruptura y el posterior romance del cantante con Ángela Aguilar ha mantenido a la artista en el ojo del huracán mediático. Y es que, a pesar del hermetismo que ha intentado mantener desde entonces, el interés público no ha cedido.

Durante el incómodo momento, los periodistas no se limitaron a una sola pregunta. Entre los comentarios se escucharon frases como: “¿Ya superaste la infidelidad de Nodal?”, “¿Se superpusieron las relaciones?”, “¿Te fue infiel?”, “¿Qué opinás del odio de tus fans a Nodal y a Ángela?”.

Cazzu intentó inicialmente evadir el tema con un gesto irónico y frases cortantes como: “Qué pesado, qué pesado…”, “¿Hay alguna pregunta que valga la pena responder?”, “Creo que ya dije todo lo que había que decir sobre esa situación”.

Pero el colmo llegó cuando una periodista la cuestionó sobre las declaraciones de Ángela Aguilar, quien en entrevistas había asegurado que “ningún corazón se rompió” tras el inicio de su relación con Nodal. Sin dudarlo, la cantante argentina respondió anteriormente, en otro espacio:“Se rompió más que un corazón. No todos los involucrados éramos adultos”, refiriéndose a su hija de menos de un año, Inti.

También reveló que su relación terminó “de la noche a la mañana”, y que al preguntar si había otra persona involucrada, le dijeron que no.

Las redes sociales se polarizaron ante lo ocurrido. Mientras unos defendían su reacción como un acto de dignidad frente al hostigamiento mediático, otros señalaron que como figura pública debía mantener la compostura.

“Está en todo su derecho de no querer hablar de su ex, sobre todo si hay una hija de por medio”, escribió una usuaria en X. “La fama tiene un precio, si no quería ser famosa, que no se enamore de Nodal”, respondió otro internauta. La escena dejó claro que, para Cazzu, ese capítulo personal merece un cierre sin micrófonos ni especulaciones.