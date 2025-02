Mujer se ganó el premio mayor en una máquina tragamonedas, pero el casino no le quiso pagar

El casino alegó que la máquina no generó el comprobante correspondiente debido a una falla electrónica.

Una turista, que disfrutaba de unas vacaciones en la ciudad de Salto, Uruguay, vivió un desafortunado incidente en un casino local luego de ganarse el premio mayor en una máquina tragamonedas. Sin embargo, al intentar cobrar el jugoso premio que le correspondía, el establecimiento se negó a realizar el pago, argumentando que la máquina no generó el comprobante correspondiente que acreditaba su premio.

La mujer de 36 años, de la que se desconoce su identidad, contó que aunque no es una jugadora frecuente, suele acompañar a su suegra al casino durante sus vacaciones anuales en la ciudad turística de Salto. “Trabajamos todo el año y luego vamos unos 10 días a Salto a descansar junto con mis suegros. A ellos les gusta mucho esa ciudad”, relató.

Una noche, la mujer y su suegra ingresaron a la sala de juegos de un hotel de la zona, donde operan máquinas tragamonedas bajo la administración de la Dirección General de Casinos. En un momento, la mujer decidió probar suerte por su propia cuenta en una de las máquinas sin imaginar lo que sucedería después.

Según su relato, mientras jugaba, la pantalla de la máquina mostró que había ganado el premio mayor y se detuvo. “Un hombre que estaba cerca de mí dijo que acababa de ganar el gran premio”, explicó.

Al darse cuenta de su aparente triunfo, intentó llamar a su esposo para contarle, pero no obtuvo respuesta porque él se encontraba en un partido de frontón. Anonada y emocionada, la mujer contactó a su suegro y le pidió que acudiera al casino lo más pronto posible. Sin embargo, al principio, él creyó que se trataba de una broma. “Cuando llegaron mis familiares, yo ya estaba discutiendo con una funcionaria del casino, quien me aseguraba que había ganado, pero que la máquina no se había desbloqueado correctamente”, relató la afectada.

Las autoridades del casino sostuvieron que el sistema electrónico presentó una falla y que, al no haber generado el boleto correspondiente, el premio no era válido. Estupefacta por la respuesta, la mujer insistió en que se revisaran las grabaciones de seguridad y se elevara el caso a la Dirección General de Casinos en Montevideo, pero su petición no fue atendida.

Convencida de que debía tomar medidas legales, la turista decidió presentar una denuncia penal contra la Dirección General de Casinos y sus funcionarios, contando con el apoyo del abogado Adrián Báez. “Voy a seguir con esto hasta que me paguen. Mi abogado ya escribió la documentación y ayer formalizó la denuncia”, afirmó.

Por su parte, la Dirección Nacional de Casinos informó que ya se inició una investigación interna para aclarar lo ocurrido. Un representante del organismo aseguró que el pago no fue efectuado porque la máquina no emitió el compromiso correspondiente. En tanto, una fuente vinculada al hotel donde funciona el casino señaló que podrían tomar acciones legales contra la afectada, ya que en redes sociales se ha responsabilizado al establecimiento de la situación, a pesar de que la administración de las máquinas tragamonedas recae sobre la Dirección General de Casinos.

El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia en los juegos de azar y la responsabilidad de los operadores de casinos en situaciones como esta. Mientras tanto, la mujer sigue firme en su postura y asegura que no descansará hasta obtener una resolución justa.

*Esta nota fue desarrollada con información de El tiempo de Colombia y el País de Uruguay*