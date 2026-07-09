Murió Bonnie Tyler, la cantante famosa por 'Total Eclipse of the Heart'

La artista acababa de lanzar el sencillo "Only Love" y tenía prevista una gira por varios países de Europa.

La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años 80, falleció a los 75 años, informó este jueves su familia.

La intérprete de éxitos como "Total Eclipse of the Heart" había sido ingresada en mayo en un hospital de Faro, Portugal, donde posee una vivienda, para someterse a una cirugía intestinal. Posteriormente fue inducida a un coma artificial.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", señaló su familia en un comunicado publicado en Facebook.

La artista acababa de lanzar el sencillo "Only Love" y tenía prevista una gira por varios países de Europa.

La voz rasgada que marcó una época

Su balada "Total Eclipse of the Heart" continúa siendo una de las canciones de amor más populares de la historia. A comienzos de 2026, 43 años después de su lanzamiento, superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify.

"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó en una entrevista con The Telegraph en 2025.

Bonnie Tyler reconocía que, pese al éxito mundial de la canción, obtuvo muy pocos beneficios económicos, ya que no era la autora de la composición.

La cantante nació en 1951 en Neath, Gales, con el nombre de Gaynor Hopkins. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre se dedicaba al cuidado de sus seis hijos.

Comenzó a cantar en la iglesia y abandonó los estudios a los 16 años. Mientras intentaba abrirse camino en la música, trabajó en una tienda.

En sus inicios adoptó el nombre artístico de Sherene Davis para evitar confusiones con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

Su carrera dio un giro cuando fue descubierta en 1975 por el cazatalentos Roger Bell durante una presentación en un club.

Poco después firmó con RCA Records y adoptó definitivamente el nombre artístico de Bonnie Tyler.

Su primer éxito llegó con "Lost in France" ("Perdidos en Francia"), lanzado en 1976.

Más tarde se sometió a una operación para extirpar nódulos en las cuerdas vocales. Al no respetar el reposo recomendado, su voz adquirió el característico tono rasgado que se convertiría en su sello personal.

Ese mismo año alcanzó fama internacional con "It's a Heartache".

En la década de 1980 inició una exitosa colaboración con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, autor de "Total Eclipse of the Heart", canción que la convirtió en una estrella mundial cuando tenía 32 años.

Una carrera llena de éxitos

En el punto más alto de su carrera, Bonnie Tyler volvió a triunfar en 1984 con "Holding Out for a Hero", incluida en la banda sonora de la película "Footloose", un tema que alcanzó el triple disco de platino.

A lo largo de su trayectoria fue nominada en tres ocasiones a los premios Grammy.

En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción "Believe in Me", aunque terminó en el puesto 19.

Admiradora de Tina Turner, Bonnie Tyler siempre destacó por su sencillez y por mantener su marcado acento galés.

"Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!", declaró al diario The Times en 2025.

La cantante estaba casada desde 1973 con el promotor inmobiliario Robert Sullivan, quien fue su pareja desde la juventud.

Desde la década de 1970, ambos pasaban largas temporadas en la región del Algarve, en el sur de Portugal.

En 2022, fue reconocida por la reina Isabel II por su contribución a la música. Un año después recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).