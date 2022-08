¡28 años después! Thalia revive a Marimar

La actriz mexicana que alcanzó la fama con la trilogía de las novelas 'Marías', ha vuelto a reencarnar a una de sus personajes más icónicas, la bella joven pobre y analfabeta Marimar... 28 años después de su estreno en televisión de la mano de Televisa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió que había encontrado el vestido original de la costeñita más famosa de México, por lo que no dudó en ponérselo y rendir homenaje a este personaje con una serie de fotografías y videos caminando por la playa, como una vez lo hizo cuando interpretó a la joven costeña.

Lo sorprendente de la publicación es lo espectacular que luce la cantante, demostrando que el tiempo no ha hecho mella en ella, pues luce exactamente igual a cuando dominaba el canal de las Estrellas, causando furor entre los amantes de las telenovelas y las nuevas generaciones que han conocido la historia gracias a la popularidad que su canción ha obtenido en TikTok.

En su publicación en Instagram, Thalia agradeció a sus más de 19 millones de seguidores el apoyo y expresó que se siente orgullosa y honrada de poder rememorar el estilo y look de este protagónico.

"En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos", escribió.

Thalía no dudó en hablar sobre el proceso de preparación que hizo para caracterizarse igual que en los años 90, siendo todo un reto porque en la televisora de San Ángel obtenía ayuda y en esta ocasión todo lo hizo sola:

“Hacerme el cabello con el difusor, broncearme la piel con maquillaje como lo hice diariamente durante la filmación (ojo que en aquella época no había tan buenos autobronceadores) y el enfundarme en tan emblemático vestido, automáticamente me hizo convertirme de pieza cabeza en mi adorada Marimar”.

La intérprete de grandes éxitos de la cultura pop en español como A Quien Le Importa, Arrasando y No Me Enseñaste, retomó la gran popularidad que ha tenido su personaje y canción que también lleva el nombre de la telenovela, gracias a que en plataformas como TikTok el audio se ha convertido en uno de los más usados no solo en México, sino en todo el mundo.

“Que mágico, y que fortuna poder compartir estas emociones con los fanáticos originales de nuestra bella, y con la nueva generación que apenas está descubriendo el ritmo de nuestra costeñita amada en los challenges virales. Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mí… y me alegro algo escondidito que tenía en el corazón”, finalizó.

Marimar

Telenovela producida por Televisa en 1994, protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo, con las participaciones antagónicas de Chantal Andere, Amairani, Indra Zuno, Toño Infante y Marcelo Buquet.

Marimar cuenta la historia de una bella joven pobre y analfabeta que vive en San Martín de la Costa con sus abuelos y su perro llamado "Pulgoso". Para no morir de hambre y alimentar a sus abuelos, Marimar roba algunos víveres.

Cierto día mientras trata de llevarse verduras para poder comer de la hacienda Santibáñez, Nicandro el capataz de la hacienda la descubre e intenta aprovecharse de ella, pero Sergio Santibáñez, uno de los hijos de los dueños de la hacienda llega a su rescate y logra defenderla.

Al momento, Marimar se enamora del apuesto joven. Sin embargo, Sergio no corresponde a sus sentimientos, sino que inicia un plan para contraer matrimonio con ella sólo para contrariar a su familia: su padre Renato y su madrastra Angélica, quienes están empeñados en casarlo con Inocencia del Castillo, una señorita sin gracia alguna pero millonaria.