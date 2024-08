¡No lo quieren! ABBA le exige a Trump que deje de usar su música en sus actos de campaña

El icónico grupo sueco ABBA ha solicitado formalmente al expresidente estadounidense Donald Trump que cese el uso de su música en sus eventos de campaña. Esta solicitud llega después de que varios de los éxitos de la banda, incluyendo “The Winner Takes It All”, “Money, Money, Money” y “Dancing Queen”, fueran reproducidos durante un mitin de Trump el 27 de julio en Minnesota.

En un comunicado, Universal Music, el sello discográfico de ABBA, confirmó que no se había otorgado ningún permiso para el uso de estas canciones en el evento: “Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han publicado videos donde se utiliza la música de ABBA en eventos de Trump, y por lo tanto hemos solicitado que dicho uso sea inmediatamente retirado y eliminado”, puntualizaron. Aunque los integrantes de la banda han optado por no comentar personalmente, respaldan la declaración de su discográfica.

Este no es un incidente aislado. A lo largo de los años, varios artistas han expresado su descontento con el uso no autorizado de su música en los actos de Trump. Entre ellos se encuentran Tom Petty, Adele, R.E.M., Rihanna, The Rolling Stones, The Village People, John Fogerty, Aerosmith, Linkin Park y Journey.

Más recientemente, Celine Dion y el sello de la fallecida Sinéad O’Connor también han exigido que se detenga el uso de sus obras en eventos relacionados con Trump. Los herederos de Isaac Hayes incluso están demandando 3 millones de dólares por el uso continuo de “Hold On, I’m Coming”.

Además, Trump ha sido criticado por compartir imágenes generadas por inteligencia artificial de Taylor Swift en su red social Truth Social, sugiriendo erróneamente que cuenta con el apoyo de la cantante.

Las imágenes manipuladas, que incluyen a Swift como el Tío Sam y a supuestos fans con camisetas de “Swifties for Trump”, han sido desmentidas. Taylor Swift, quien respaldó a Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de 2020, ha sido una voz crítica contra Trump, llamando a votar en contra de él y abogando por causas progresistas como los derechos LGBTQ y la salud reproductiva.

En su documental Miss Americana (2020), Swift expresó su arrepentimiento por no haber tomado una postura política más temprana y reafirmó su compromiso con el lado correcto de la historia: “Necesito estar en el lado correcto de la historia”, comentó en una escena emotiva.

Con la presión de artistas como ABBA y las controversias alrededor del uso de música y la manipulación de imágenes, la campaña de Trump enfrenta nuevos desafíos en el manejo de la música y el apoyo público.