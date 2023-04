¡Lo acabaron! Anuel canta a capela y le llueven las críticas y los memes

El reguetonero que siempre se ha caracterizado por tener una autoconfianza bárbara quiso sacar pecho de sus dotes musicales y demostrarles a sus seguidores que su voz al natural no necesita autotune. Sin embargo, lejos de recibir felicitaciones o mensajes de apoyo, al pobre Anuel le llovieron las críticas y los memes.

Para nadie es un secreto que la figura de Anuel es tan polémica como irreverente por todo lo que genera. Desde que se dio a conocer en la industria musical, una de las mayores críticas que ha recibido por parte de los haters es por su capacidad vocal. Muchos lo han acusado de abusar del autotune para venderse como un gran cantante. No obstante, aunque el puertorriqueño genera toda clase de críticas no solo por su timbre de voz, sino también por sus letras sugestivas con contenido explícito, hay quienes lo admiran y hasta intentan imitarlo.

Con esa actitud arrogante y algunas veces prepotente, Anuel sabe que su estilo es blanco de críticas, es por eso que casi nunca responde cuando los usuarios se ensañan en criticarlo por su voz. No obstante, el boricua decidió hacerle frente a dichos comentarios negativos publicando un video cantando a capela un extracto de su sencillo “Naturaleza”.

En el video, publicado en su cuenta de Instagram, se puede ver como Anuel canta sin ningún tipo de arreglo digital o instrumentación en segundo plano que le ayude a dar con las notas precisas de la canción. Adicional, el reguetonero acompañó el video con la frase “Y decían que yo necesitaba auto-tune”. De inmediato, miles de seguidores comenzaron a dejarle mensajes explosivos.

“Bueno lo real es que este no canta ni los pollitos”, “Aparte del Autotune necesita subtítulos”, “Necesita auto-tune, diccionario, subtítulos y estilista”, “Lo que se oye no se pregunta, bebecito...y deja tú el autotune: ALGUIEN AVIÉNTELE UN DICCIONARIO”, “¿Autotune? Lo que necesitas es otra garganta papá, pero igual si me gustan las canciones luego de los arreglos”, son solo algunos de los mensajes que los haters le dejaron al boricua.

Sin embargo, otros usuarios, especialmente artistas del género urbano alabaron la publicación y le enviaron mensajes de cariño y apoyo al boricua.

“Siempre flowwwwwe”, escribió Maluma, mientras que Randy, del dúo Jowell & Randy, le escribió: “Se Jodio To.. Empiezo el lunes”.

A pesar de las críticas y los memes que recibió, Anuel sigue siendo uno de los artistas más escuchados a nivel mundial y su fortuna es cada vez más grande, demostrando que independientemente de los gustos, él tiene sus fanáticos que lo apoyan y consumen su música.

¿Qué es el autotune?

El autotune es una herramienta de producción que hoy en día es un referente clave para la música urbana. Es una especie de Photoshop para la voz que permite editar el tono al cantar. Este software afina de manera automática la voz y crea la armonía sin margen de error.

Desde que Cher lo usara para hacer un efecto de distorsión vocal en su canción 'Believe' en 1998, el autotune se ha utilizado para buscar efectos de producción que dan a los cantantes y grupos un sonido único. En contra de la creencia popular, el autotune no se utiliza simplemente para enmascarar una voz deficiente.