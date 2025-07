Adam Levine es demandado por uso indebido de un video ¿Qué pasó?

El líder de Maroon 5 enfrenta una demanda legal por presunta violación de derechos de autor, derivada de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram en 2019, en la que compartía un video del desastre provocado por el huracán Dorian en las Bahamas.

La acción legal fue interpuesta por Global Weather Productions LLC (GWP), una compañía especializada en licencias de video, que asegura que el cantante utilizó material protegido sin su autorización.

De acuerdo con documentos obtenidos por la revista Billboard, la demanda fue presentada formalmente el pasado 28 de julio. GWP argumenta que el video en cuestión, originalmente grabado por el cazador de tormentas Michael Brandon Clement, muestra la devastación en las islas Ábaco tras el paso del huracán. Esta grabación fue publicada en redes sociales el 3 de septiembre de 2019 y es propiedad de la empresa demandante.

Te puede interesar: Inteligencia artificial engaña a famosa actriz con historia viral: 'Lloré al leerla'

Levine utilizó ese video, editado con el nombre de Clement, para promover una campaña de donaciones a beneficio de la Cruz Roja. Sin embargo, no adquirió la licencia correspondiente, lo que llevó a GWP a considerar la publicación como una infracción de la ley federal de derechos de autor de Estados Unidos.

“El demandado no compró la licencia para usar el video de Las Islas Ábaco”, señala la acusación presentada por Global Weather Productions. La empresa también destacó que, siendo Adam Levine músico, compositor y figura pública, debería estar plenamente familiarizado con la importancia de respetar los derechos de autor.

Te puede interesar: Es Oficial: James Cameron quiere expandir Avatar con una serie animada

“Como creador, el demandado debe ser consciente del daño que causa el uso no autorizado de una obra”, se lee en los documentos judiciales. GWP afirma que intentó resolver el conflicto fuera de los tribunales, contactando al equipo de Levine en dos ocasiones, en abril y mayo de este año, para llegar a un acuerdo amistoso. No obstante, no obtuvieron respuesta, lo que motivó a la empresa a presentar la demanda de manera formal.

“A pesar de los esfuerzos del demandante y su voluntad de solucionar la infracción cometida por el demandado, este ignoró las peticiones en dos ocasiones. El demandante se vio obligado a cumplir con la ley y buscar la mediación judicial para subsanar la actividad infractora del demandado”, dice el documento legal obtenido por Billboard.

Como compensación por la infracción, Global Weather Productions exige el pago de $150,000 dólares. Esta no es la primera vez que GWP acude a la vía judicial para defender sus contenidos. Desde 2023, la empresa ha interpuesto docenas de demandas similares contra medios y personalidades por el uso no autorizado de sus grabaciones. Entre los acusados figuran nombres reconocidos como Reuters, Univision, NewsNation y la modelo Molly Sims, quienes también habrían compartido contenido sin la debida licencia.

El video que desencadenó la demanda muestra los estragos del huracán Dorian, que golpeó las Bahamas el 1° de septiembre de 2019 como un huracán de categoría 5, uno de los más intensos jamás registrados en el Atlántico. El fenómeno natural afectó principalmente a las islas de Ábaco y Gran Bahamas, provocando al menos 20 muertes y miles de damnificados.

“Dorian fue uno de los huracanes más catastróficos registrados en el Atlántico”, declaró en su momento Duane Sands, ministro de Salud de Bahamas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que cerca de 70 mil personas fueron desplazadas, lo que representa aproximadamente el 20% de la población del archipiélago.

A pesar de que la intención de Adam Levine fue aparentemente benéfica, al tratar de movilizar ayuda a través de su cuenta con millones de seguidores, la omisión en el uso legal del contenido audiovisual ha terminado por convertir una acción humanitaria en un complejo proceso legal con fuertes implicaciones.