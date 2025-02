Alejandro Fernández quiere revertir su vasectomía para tener otro hijo a los 53 años

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de música ranchera confesó que ha estado reflexionando sobre la idea junto a su pareja actual, Karla Laveaga.

Fernández, quien tomó la decisión de realizarse la vasectomía hace más de dos décadas, es padre de cinco hijos: Alex, América, Camila, Valentina y Emiliano Fernández, quienes han seguido sus pasos en el mundo de la música. A pesar de su elección anterior de “cerrar la fábrica”, el cantante manifestó que está evaluando la posibilidad de someterse a una cirugía para revertir el procedimiento, destacando que la vasectomía es reversible, aunque no sin ciertas limitaciones.

Durante la entrevista, Alejandro Fernández abordó el tema con cautela, pero dejó abierta la posibilidad de tener un hijo más: “No sé, estamos pensando eso… lo estamos platicando, puede ser una posibilidad, pero no sé. Después de la situación que tuve ‘me corté los cables’, es reversible, pero yo ya tengo 25 años que me la hice, entonces no sé si… si sirvan”, comentó el cantante con franqueza.

Te puede interesar: Video | Presentadora de televisión sufre parálisis facial en vivo

Te puede interesar: ¿Cuándo es el mejor momento para terminar una relación? Expertos dan las claves

El intérprete también reflexionó sobre su experiencia como padre y admitió que, debido a las exigencias de su carrera artística, no pudo disfrutar plenamente de la crianza de sus hijos mayores, ya que sus compromisos profesionales limitaban el tiempo que podía dedicarles. Sin embargo, enfatizó que la paternidad ha sido una de sus mayores motivaciones a lo largo de su vida.

Alejandro Fernández se une a la lista de celebridades que han optado por una vasectomía en algún momento de sus vidas. Sin embargo, el artista se diferencia al considerar la posibilidad de revertir el procedimiento, algo que, aunque médicamente viable, puede presentar desafíos debido al tiempo transcurrido.

La vasectomía es un método anticonceptivo masculino considerado permanente, aunque existen procedimientos quirúrgicos para revertirlo. En el caso de Fernández, quien se sometió a la intervención hace 25 años, el tiempo es un factor clave que podría influir en la efectividad de la reversión.

A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha protagonizado algunas de las relaciones amorosas más comentadas del mundo del espectáculo en México. Su romance con América Guinart, con quien tuvo a sus tres primeros hijos, fue una de las uniones más emblemáticas de su juventud. Posteriormente, mantuvo una relación con Ximena Díaz, madre de sus hijos menores, Valentina y Emiliano.

En años recientes, su relación con Karla Laveaga ha capturado la atención mediática. A pesar de sus idas y venidas, la pareja ha logrado consolidarse, y es precisamente con ella con quien Alejandro estaría considerando la posibilidad de ampliar su familia.

Además de estas relaciones, el intérprete de música ranchera ha sido vinculado en diferentes momentos con otras figuras del entretenimiento, aunque siempre ha manejado su vida privada con discreción.

Con esta revelación, Alejandro Fernández no solo ha generado un gran interés en sus seguidores, sino que también ha abierto un debate sobre la paternidad en la madurez y las posibilidades que ofrece la ciencia médica en la actualidad. La decisión final aún está por verse, pero sin duda marca un capítulo importante en la vida personal del icónico cantante mexicano.