Video | Presentadora de televisión sufre parálisis facial en vivo

La reconocida presentadora de televisión Pamela Díaz vivió un inesperado episodio de parálisis facial en plena transmisión en vivo del programa “Hay que decirlo”, lo que la obligó a abandonar el set de manera urgente. El incidente fue captado por las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.

Mientras intentaba hacer una mención publicitaria, Díaz notó que no podía mover una parte de su labio, lo que dificultó su habla. En ese momento, sus compañeros se dieron cuenta de que algo no andaba bien y le pidieron que sonriera frente a la cámara. Fue entonces cuando quedó en evidencia la parálisis facial, llevándola a salir del programa para buscar atención médica.

Te puede interesar: ¡Es oficial! Daddy Yankee y Mireddys González firman millonaria separación

Te puede interesar: Cenizas de Paquita la del Barrio serán veladas en su casa: fanáticos podrán despedirla

En una sincera declaración, Pamela reveló que había experimentado síntomas días antes, pero no les prestó atención. “Hace como dos días me dio algo raro”, explicó la conductora en una entrevista con Canal 13. La noche anterior al programa, sintió un cosquilleo en los labios, pero decidió ignorarlo y continuar con su agenda diaria. A pesar de que le sugirieron visitar al médico, no consideró necesario hacerlo ya que “no se sentía mal”.

Esta decisión cambió radicalmente durante la transmisión en vivo, cuando perdió el control de su labio y se vio incapaz de hablar con normalidad. “Hace mucho tiempo que no me sentía tan consciente de lo que yo soy”, reflexionó la presentadora al recordar el impactante momento.

Durante el programa, Díaz intentó mantener la calma, pero la preocupación se hizo evidente en el rostro de sus colegas. Uno de ellos, Nacho Gutiérrez, le sugirió que buscara ayuda médica de inmediato. “Le digo a Nacho: ‘Cabezón, mírame, ¿qué tengo?’ Me vio y me dijo: ‘Se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso’”, relató Díaz en un video compartido en su cuenta de Instagram.

A pesar de las recomendaciones, Pamela intentó continuar con su participación en el programa, pero la dificultad para hablar la hizo desistir. “Le dije que no, ‘voy a esperar un rato, voy a hacer la mención y después de eso yo parto a la clínica si me siento mal’”, confesó la presentadora, recordando su resistencia inicial a abandonar el set.

Luego de salir del programa, Pamela Díaz fue llevada de urgencia al médico, donde le diagnosticaron parálisis facial, una condición que afecta los músculos de un lado del rostro. Según BioBioChile, los médicos le informaron que el episodio fue desencadenado por un cuadro de estrés, una causa común de esta afección.

Afortunadamente, la presentadora se encuentra en proceso de recuperación y ya ha mostrado signos de mejoría. Después de unos días de reposo, pudo regresar a la televisión junto a su equipo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

El incidente llevó a Pamela Díaz a reflexionar sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo. En sus redes sociales, compartió una emotiva reflexión: “Por lo general, me tomo las cosas a la ligera, nunca me sentí enferma ni que me pasó algo. Solo que se me había bajado un poco el labio”.

Además, destacó cómo el estrés puede afectar la salud de maneras inesperadas: “No se preocupen, estoy bien. Sé que es un tema que parece que ha pasado mucha gente. No sé si esto es viral o de verdad es estrés”.

Díaz reconoció que ignoró las señales iniciales debido a su estilo de vida acelerado y la presión de sus compromisos laborales. Sin embargo, este episodio la ha llevado a reevaluar sus prioridades y a tomar con más seriedad su bienestar físico y emocional.

El caso de Pamela Díaz ha generado una conversación importante sobre el impacto del estrés en la salud y la necesidad de cuidar el equilibrio emocional. La presentadora ha aprovechado su experiencia para hacer un llamado de conciencia a su audiencia: “A veces uno cree que puede con todo, pero el cuerpo pasa factura. Es necesario parar y cuidar nuestra salud”.

Su regreso a la televisión ha sido recibido con entusiasmo, y sus seguidores han mostrado un fuerte apoyo a través de mensajes de aliento y buenos deseos. Pamela Díaz ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, la resiliencia y la actitud positiva son clave para superar cualquier adversidad.

La parálisis facial ocurre cuando los músculos de un lado del rostro se debilitan o paralizan debido a un mal funcionamiento del nervio facial. Este trastorno puede ser temporal o prolongado, y sus causas varían desde infecciones virales hasta altos niveles de estrés.

En el caso de Pamela Díaz, los médicos señalaron el estrés como el factor desencadenante. La tensión emocional y las demandas laborales pueden afectar el sistema nervioso, provocando síntomas como la parálisis facial.