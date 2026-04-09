Anuel AA genera polémica viral tras difusión de un video cantando en el estudio

En paralelo, el intérprete también ha sido noticia por su vida personal, especialmente tras su reciente aparición en el cumpleaños número tres de su hija Cattleya, fruto de su relación con Yailin La Más Viral.

El nombre de Anuel AA volvió a dominar las tendencias digitales tras la difusión de un clip grabado en un estudio musical, donde el artista aparece trabajando en nuevas canciones.

El clip, que rápidamente se viralizó, provocó una avalancha de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en comentar con tono crítico y burlón sobre su desempeño y actitud frente al micrófono.

Las imágenes muestran al cantante realizando gestos y entonaciones que llamaron especialmente la atención del público. Como suele ocurrir en estos casos, internet reaccionó de forma inmediata con comentarios irónicos. “Así suenan los dinosaurios en la película de Jurassic Park.”, escribió un usuario. Otros se sumaron con frases como “como han cambiado los tiempos si eso es cantar bueno”, “Autotune salió del chat” y “Parece ballenas apareándose”, reflejando el tono sarcástico que dominó la conversación digital.

La polémica no se limitó al video. Otro comentario que ganó visibilidad cuestionó el contraste entre el éxito económico del artista y su talento percibido: “Cantantes mega talentosos recorriendo los vagones del metro para llevar comida a sus casas.. y este, con millones en la cuenta. El mundo al revés!”. Este tipo de reacciones reavivó el debate sobre la industria musical y los criterios de popularidad en la era del streaming.

En paralelo, el intérprete también ha sido noticia por su vida personal, especialmente tras su reciente aparición en el cumpleaños número tres de su hija Cattleya, fruto de su relación con Yailin La Más Viral. El evento marcó un momento significativo, ya que el artista no estuvo presente en la primera celebración realizada el 11 de marzo, lo que generó críticas y especulaciones sobre su rol como padre.

Días después, Anuel AA participó en una segunda fiesta organizada para la menor, donde compartió con familiares y amigos en un ambiente decorado con tonos rosados. En los videos difundidos, se le observa cargando a su hija y participando en el tradicional canto de cumpleaños, en un intento por reconectar públicamente con ese aspecto de su vida. Durante una transmisión en vivo, el cantante respondió a quienes dudaban de su حضور: “Muchos decían que no iba a estar, pero aquí estoy con mi hija”.

Sin embargo, más allá del gesto familiar, lo que más llamó la atención fue su apariencia física. El artista luce notablemente más delgado, con rasgos faciales más marcados en comparación con etapas anteriores, lo que desató una nueva ola de comentarios y teorías entre sus seguidores. La falta de declaraciones oficiales por parte del cantante ha contribuido a que las especulaciones sigan creciendo.

Te puede interesar: Anna Wintour y Meryl Streep son la portada de Vogue y sacuden la industria de la moda

Te puede interesar: Kim Kardashian y Lewis Hamilton: el video que confirma su relación

En los últimos meses, su ausencia en redes sociales también alimentó rumores sobre un posible problema de salud. La situación se intensificó cuando comenzó a circular un video manipulado con inteligencia artificial en el que supuestamente el artista hacía declaraciones sobre una enfermedad grave. Posteriormente, se confirmó que el contenido era falso, aunque el impacto ya había generado preocupación entre sus fans.

Ante la incertidumbre, el cantante colombiano Blessd decidió intervenir para aclarar la situación. Durante una transmisión en vivo, desmintió categóricamente los rumores: “Anuel está melo, esos son puras fotos con IA”. Además, aseguró haber hablado recientemente con él y dio detalles sobre su estado actual: “Yo hablé con él hace pocos días y está remelo, está volviendo a entrenar, cuadrando el cumpleaños de la hija. Ese man no se deja ver por redes porque está organizando su disco, gira, cuando menos piensen, ese man aparece y sube un post”.

Estas declaraciones apuntan a que el cambio físico del artista estaría relacionado con una rutina de entrenamiento y preparación profesional, más que con un problema de salud. Aun así, el silencio de Anuel AA ha dejado espacio para que continúen las especulaciones.

En medio de críticas, rumores y momentos personales expuestos al público, el artista sigue siendo una figura central del género urbano y un imán de atención mediática. Su capacidad para generar conversación, ya sea por su música o su vida privada, confirma que su impacto en la cultura digital permanece intacto, incluso en los momentos más controvertidos.