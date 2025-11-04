Ariana Grande y Cynthia Erivo inmortalizan su amistad con tatuajes en honor a Wicked: For Good

Tras conquistar al público con la primera entrega cinematográfica de Wicked, las protagonistas decidieron sellar su vínculo con un tatuaje conjunto inspirado en la esperada secuela Wicked: For Good, cuyo estreno está previsto para el 21 de noviembre.

El gesto fue revelado el sábado 1 de noviembre cuando Ariana Grande, de 32 años, compartió en Instagram una serie de imágenes donde ambas artistas mostraron el tatuaje en la palma de sus manos. Las palabras “For Good”, título de la nueva película, se pueden ver marcadas sobre sus pieles junto a fotografías tomadas durante el rodaje. En la publicación, Grande escribió: “Feliz mes Wicked, 20 días”, celebrando la cuenta regresiva para el lanzamiento.

Este homenaje refleja la fuerte amistad surgida durante la producción de la película dirigida por Jon M. Chu, quien adaptó el icónico musical de Broadway para Universal Pictures. Grande interpreta a Glinda, mientras que Erivo da vida a Elphaba, y esa dualidad, complementaria y poderosa, se trasladó a su relación real.

El director destacó públicamente el vínculo entre ambas intérpretes, subrayando que fue uno de los elementos más especiales del proyecto. “Son dos de las voces más poderosas del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haber competido, pero siempre pusieron a Wicked por encima de todo. Eso demuestra su grandeza como artistas: se sumergieron en los personajes y, al hacerlo, encontraron parte de sí mismas en ellos”, afirmó.

Sobre la química en pantalla, agregó: “Creo que gracias a lo que aportaron, los personajes se sienten más grandes que nunca. Nos permiten conocerlas de forma más íntima. Y eso hizo mi trabajo mucho más fácil”.

Cynthia Erivo también ha expresado públicamente la fuerza creativa de su relación con Grande. Durante un evento de Canva Create en abril, compartió detalles sobre la dinámica vocal que desarrollaron: “Cantar con Ariana es realmente estimulante, un poco adictivo. Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que puede mirarte a los ojos y saber exactamente lo que necesitas sin que tengas que decirlo”.

Te puede interesar: Primera Guerra Mundial: hallan botella con mensaje escrito por soldados hace más de un siglo

Te puede interesar: Justin Bieber: Así homenajeó su hijo Jack la primera etapa de su padre en el pop

La actriz profundizó en la importancia de la escucha mutua en su proceso artístico: “Cuando las voces se unen, significa que ambas se están escuchando. No se trata de ‘cómo sueno yo’, sino de ‘qué estás haciendo tú’. Y cuando ambas están en esa misma sintonía, todo es posible.”

Ariana Grande ha expresado reiteradamente lo significativo que fue trabajar junto a Erivo. En una entrevista para el pódcast Podcrushed, explicó que sintió su encuentro con la actriz británica como algo predestinado. “Ojalá las dos hayamos aprendido mucho una de la otra, pero yo aprendí muchísimo de ella como persona. Cynthia ama con intensidad y sinceridad. Es una Capricornio que ama de verdad”, dijo.

Sobre la dinámica entre sus personajes y su paralelismo con la vida real, señaló: “Cuando dos personas tan distintas comparten una experiencia tan grande, nunca sabes cómo resultará. Pero fue algo completamente simbiótico y hermoso.”

La historia de Wicked que explora la complejidad de la amistad, el poder, la empatía y la vulnerabilidad parece haber trascendido la ficción también para sus protagonistas. Ahora, con Wicked: For Good, la franquicia promete expandir su universo narrativo y emocional, incluyendo nuevas canciones como “Girl in the Bubble” y “No Place Like Home”, ya anticipadas en redes sociales.

El tatuaje compartido por Grande y Erivo simboliza no solo el cierre de una etapa artística significativa, sino también la consolidación de un lazo personal que marcó el proceso creativo de una de las adaptaciones musicales más esperadas de la década. El estreno de la secuela, acompañado de nuevas melodías e historias, busca replicar el fenómeno que ya cautivó a millones y reafirmar la magia que nació detrás de cámaras una magia que, esta vez, quedó grabada en la piel.