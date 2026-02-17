Bad Bunny y Cazzu se reencuentran con abrazo viral y nostalgia, los fans enloquecen

La noche del 14 de febrero en Buenos Aires dejó una de las postales más comentadas del año en la música urbana.

Bad Bunny sorprendió a miles de asistentes al invitar al escenario a Cazzu durante su presentación en el Estadio Monumental de River Plate, como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. El reencuentro de los artistas, quienes mantuvieron un breve romance en 2018, culminó en un abrazo que rápidamente se volvió viral.

El concierto, celebrado en plena noche de San Valentín, reunió a cerca de 70 mil personas, según reportes de medios locales. La expectativa era alta, especialmente después de que en la primera fecha en Argentina no hubiera invitados especiales. Sin embargo, en la segunda velada, el puertorriqueño decidió compartir escenario con figuras clave de la escena urbana argentina.

Además de Cazzu, subieron a la tarima Duki y Khea para interpretar “Loca remix”, un tema que marcó un antes y un después en la expansión del trap latino. La canción, cuyo remix en 2017 ayudó a tender puentes entre Puerto Rico y Argentina, fue coreada de principio a fin por el público.

Minutos después, Cazzu tomó protagonismo al interpretar “Con otra”, encendiendo la euforia en el estadio. En medio del espectáculo, Bad Bunny aprovechó la fecha para dedicar unas palabras al público: “Si viniste con tu pareja, abrázala. Y si estás solo, abrázate a ti mismo”.

El momento más comentado ocurrió al final de la participación de Cazzu. Tras compartir micrófonos y sonrisas, ambos se fundieron en un abrazo que desató gritos y ovaciones. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde fans celebraron la madurez y buena relación entre los artistas.

Horas más tarde, la cantante argentina publicó un mensaje breve pero significativo en sus redes: “Gracias, Benito”. El gesto fue interpretado por seguidores como una muestra de respeto y cariño mutuo, más allá del pasado sentimental.

El reencuentro reavivó recuerdos de los inicios de ambos en la escena urbana. Antes de que Bad Bunny se consolidara como fenómeno global, ya había estrechado lazos con artistas argentinos. En 2017 participó en el remix de “Loca”, canción que Duki, Khea y Cazzu habían lanzado poco antes y que se convirtió en un hito del trap en español.

La relación personal entre el boricua y la artista de Jujuy también fue tema de conversación años después. En 2021, Julieta Cazzuchelli nombre real de la cantante recordó en una entrevista televisiva una cita con el puertorriqueño: “Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien, era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz, éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora, como te digo, no sé si nos acordamos de nosotros; bien, me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba cerrado, él quería entrar a un parque pero no entendía por qué los parques se cierran en Argentina, fue en los bosques de Palermo, nos sacó un guardia, tuvimos que correr, de hecho”.

La anécdota, que en su momento generó simpatía entre sus seguidores, volvió a cobrar relevancia tras el emotivo encuentro en River Plate.

Más allá de la nostalgia, el concierto dejó claro el vínculo artístico que une a Bad Bunny con la escena argentina. Al invitar a Duki, Khea y Cazzu, el cantante celebró una etapa clave de su carrera, cuando el movimiento urbano latino comenzaba a expandirse con fuerza internacional.

El espectáculo no solo confirmó la convocatoria masiva del artista en Argentina, sino que también evidenció la vigencia de una generación que transformó el panorama musical en español. Por una noche, el pasado y el presente se encontraron en un mismo escenario, dejando una imagen que quedará grabada en la memoria de miles de fanáticos.